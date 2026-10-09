YMA-latte

Torre Annunziata, allerta meteo arancione: scuole chiuse anche sabato 10 ottobre

Torre Annunziata, allerta meteo arancione: scuole chiuse anche sabato 10 ottobre

La Commissione straordinaria proroga l'ordinanza fino alle ore 15. Restano chiusi anche ville comunali, cimitero e sottopassi stradali.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Prorogata l'allerta meteo arancione a Torre Annunziata. La Commissione straordinaria ha disposto il prolungamento della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e di alcune aree pubbliche cittadine fino alle ore 15 di sabato 10 ottobre 2026.

Il provvedimento fa seguito al nuovo bollettino della Protezione Civile della Regione Campania, che segnala un livello di criticità arancione per rischio idrogeologico diffuso e idraulico localizzato, dalle ore 15 di venerdì 9 ottobre alle ore 15 di sabato 10 ottobre.

Scuole, ville comunali e cimitero: prorogate le chiusure

L'ordinanza conferma, su tutto il territorio comunale, la chiusura di:

  • Scuole di ogni ordine e grado;

  • Villa Comunale di Litoranea Marconi;

  • Villa del Parnaso di corso Umberto I;

  • Cimitero comunale;

  • Sottopassi stradali.

Le disposizioni resteranno in vigore fino alle ore 15 di sabato 10 ottobre, salvo ulteriori provvedimenti.

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo
Fonte Preferita Google

Le notizie del tuo territorio, prima delle altre

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: quando cerchi cosa succede vicino a te, trovi prima quello che scriviamo noi.

★ Aggiungi TorreSette

Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE