Torre Annunziata, allerta meteo arancione: scuole chiuse anche sabato 10 ottobre

A cura della Redazione

Prorogata l'allerta meteo arancione a Torre Annunziata. La Commissione straordinaria ha disposto il prolungamento della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e di alcune aree pubbliche cittadine fino alle ore 15 di sabato 10 ottobre 2026.

Il provvedimento fa seguito al nuovo bollettino della Protezione Civile della Regione Campania, che segnala un livello di criticità arancione per rischio idrogeologico diffuso e idraulico localizzato, dalle ore 15 di venerdì 9 ottobre alle ore 15 di sabato 10 ottobre.

Scuole, ville comunali e cimitero: prorogate le chiusure

L'ordinanza conferma, su tutto il territorio comunale, la chiusura di:

Scuole di ogni ordine e grado ;

Villa Comunale di Litoranea Marconi ;

Villa del Parnaso di corso Umberto I;

Cimitero comunale ;

Sottopassi stradali.

Le disposizioni resteranno in vigore fino alle ore 15 di sabato 10 ottobre, salvo ulteriori provvedimenti.