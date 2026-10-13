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Torre Annunziata, carcassa di gatto abbandonata in strada da oltre dieci giorni

Torre Annunziata, carcassa di gatto abbandonata in strada da oltre dieci giorni

Torre Annunziata: una carcassa di gatto giace da oltre dieci giorni su una via pubblica vicino al Comando di Polizia Municipale, creando rischi igienico-sanitari. Nonostante la segnalazione di un cittadino, nessuno finora è intervenuto.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Non avremmo voluto intervenire su una vicenda che avrebbe dovuto risolversi con una normale segnalazione di un cittadino al Comando di Polizia Municipale di Torre Annunziata, che a sua volta avrebbe dovuto inoltrare la richiesta all’Asl Napoli 3 Sud per la rimozione della carcassa di un gatto che giace sulla strada pubblica ormai da una molti giorni.

Tuttavia, a distanza di circa due settimane, la carcassa è ancora lì, ai piedi del marciapiede, in avanzato stato di decomposizione, con possibili rischi per le condizioni igienico-sanitarie della zona.

Come ci ha spiegato il medico che ha segnalato alla nostra redazione la presenza dell'animale morto, la decomposizione può attirare insetti e altri organismi, contribuendo a creare condizioni di potenziale rischio sanitario.

La permanenza per tanto tempo di una carcassa sulla pubblica strada rappresenta una situazione di degrado che richiede un intervento urgente, soprattutto quando si verifica nei pressi delle abitazioni o in zone frequentate dai pedoni.

E nel nostro caso la carcassa segnalata si trova in via Dante, proprio nei pressi del Comando di Polizia Municipale.

E allora, cosa si aspetta a intervenire? Davvero occorre che una semplice operazione di rimozione, necessaria per garantire igiene e decoro urbano, diventi oggetto di un articolo di giornale prima che qualcuno provveda?

Perché, dopo circa due settimane, non dovrebbe essere più necessario segnalare il problema, ma soltanto risolverlo.

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