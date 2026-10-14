Castellammare, evade dagli arresti domiciliari: 51enne arrestato dalla Polizia

A cura della Redazione

Era sottoposto agli arresti domiciliari, ma è stato sorpreso in strada dagli agenti della Polizia di Stato. Per questo un 51enne è stato arrestato per evasione a Castellammare di Stabia.

L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri, quando i poliziotti del Commissariato di Castellammare di Stabia, impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio, hanno fermato l'uomo mentre transitavano in via Napoli.

Durante gli accertamenti, gli agenti hanno scoperto che il 51enne era sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari e si trovava quindi fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione.

Per l'uomo è scattato l'arresto con l'accusa di evasione.