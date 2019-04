A cura di Anna Casale

“Everland, attraverso lo specchio”, rappresenta l’esordio narrativo di Luigi Nunziante, giovane docente, architetto e blogger torrese.

“Sono sempre stato un gran divoratore di libri – racconta l’autore – e questo è stato il motore portante di questa mia avventura. Una storia nata un pò per gioco, quando ho iniziato ad inventare racconti per la mia sorellina piccola”.

Un romanzo in cui i protagonisti, i due adolescenti Lara e Damian, si ritrovano catapultati in un altro mondo, Everland, a vivere una folle e pericolosa avventura, tra amori ed incantesimi per fare ritorno a casa, usando la magia, lo specchio magico, in un mondo in cui questa non esiste.

Pur ritrovandosi a vivere in un universo fittizio, i due giovani mostrano tutta la loro umanità, per questo motivo il fantasy di Nunziante si trasforma in realtà, presentata in tutte le sue sfaccettature, nel bene e nel male.

Un racconto che costringe il lettore ad aprire gli occhi su problematiche quotidiane come, ad esempio, il bullismo di cui è vittima il co-protagonista maschile.

“Damian è il personaggio che mi assomiglia di più per le mie esperienze passate, da studente ed odierne, da docente – sottolinea Nunziante - voglio che il messaggio arrivi su due fronti contrapposti: chiunque si ritrovi ad essere vittima di tali angherie capisca che non è solo e nel contempo serva ad abbattere il muro della codardia presente molte volte negli adulti”.

Un fantasy che invece di farci semplicemente evadere dalla quotidianità, è una lente d’ingrandimento attraverso cui vedere meglio.

Siamo di fronte ad un lavoro, in cui la scrittura dell’autore si districa egregiamente tra la realtà e la fantasia, con descrizioni chiare, bilanciate ma non prolisse, in cui il lettore può divertirsi nell’immaginare personaggi ed ambienti. In cui tutto è il capovolgimento di tutto.

Everland è il primo di una trilogia di cui faranno parte Earthland e Enderland, i cui mondi, però, dovremo attendere ancora un po’ prima di scoprirli.

“Tutte le storie iniziano da qualche parte”, sono le parole della protagonista del libro di Luigi Nunziante, con le stesse lasciamo i nostri lettori avventurarsi in questo sorprendente ed inconsueto viaggio.

Come location per la presentazione del libro è stata scelta la libreria Libertà, di Torre Annunziata, un piccolo luogo “incantato” difeso da coraggiosi visionari, un baluardo in una realtà fatta di sale scommesse.