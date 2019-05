A cura di Giuseppe Chervino

Raccontare Napoli. Impresa articolata e multiforme che nasconde trappole ed insidie soprattutto quando il tentativo proviene dal versante artistico. Banalità, convenzionalità e stereotipi emergono rapidamente ogni volta che le letture della storia partenopea risultano prive di approfondimenti e intrise di prototipi del luogo comune. Franco Cutolo (scuola Roberto De Simone), perfettamente consapevole di questo fondamentale concetto, è riuscito a realizzare uno spettacolo originale, profondo, coinvolgente e autentico: “Terra mia”. Due atti, andati in scena per tre repliche consecutive al Teatro “Ateneo” di Casoria, in cui Napoli è stata declinata sapientemente attraverso Virgilio, Matilde Serao, Giambattista Basile, Totò, Viviani, Eduardo, Roberto De Simone, Annibale Ruccello, Peppe Lanzetta e Pino Daniele. «Quando vesto i panni del drammaturgo – spiega il regista Franco Cutolo – costruisco l’opera attraverso tre livelli di lettura. Il primo generato dalla fabula, utile alla comprensione del racconto in cui si identificano un inizio, un mezzo e una fine nell’evoluzione dell’azione. Il secondo è quello prettamente culturale e concerne il contenuto simbolico del testo. Il terzo riguarda il ritmo narrativo – conclude l’autore - strettamente legato al ritmema pasoliniano». “Terra mia” è un prodotto molto ricercato, di cifra artistica notevole, che è arrivato in platea in misura energica, conducendo lo spettatore in un viaggio intenso nel ventre della storia di Napoli, decrittandone l’essenza, l’anima, la passione. Nel cast degli attori, cantanti e musicisti emerge Giovanni Caso, artista di Torre Annunziata conosciuto soprattutto dal pubblico televisivo per il ruolo del dottor Sarti nella soap di Rai Tre “Un posto al sole”. Una prova la sua persuasiva, incisiva, convincente che ha evidenziato una indiscutibile ed autorevole padronanza scenica, effetto di una consolidata esperienza artistica maturata soprattutto sulle tavole del palcoscenico teatrale dove è salito per la prima volta ad appena 15 anni.

Ecco il cast completo di “Terra mia” diretto da Franco Cutolo: Luca Adelfi, Lia Barra, Claudia Buongiovanni, Giovanni Caso, Andrea Ciliberti, Mario Daino, Antonio Di Nota, Rosaria Io, Caterina Magno, Nicola Parisi, Christopher Vanni Ranno, Linda Pastore, Aniello Pernice, Lello Russo, Maria Russo, Giuseppe Villano, Ylenia Attardi, Sabrina Evangelista, Martina Anno.