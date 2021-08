A cura di Antonio Papa

78^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, anche Torre Annunziata nel film "Californie" di Alessandro Cassigoli e Casey Kaufmann.

La Rassegna si svolgerà dal 1 al 11 settembre. Nella sezione dedicata alla “Giornata degli Autori”, giunta alla 18esima edizione, che ospiterà dieci film in concorso, grande attesa per “Californie” di Alessandro Cassigoli e Casey Kaufmann, unico film italiano in competizione.

Il film narra la storia di Jamila, adolescente trasferitasi con la sua famiglia dal Marocco a Torre Annunziata.

Storia delicata e allo stesso tempo difficile, Jamila vive la sua giovinezza in perenne contrasto tra il difficile rapporto coi coetanei e la ricerca della propria identità.

Jamila è interpretata da Khadija Jaafari, scoperta dai due autori sul set di “Butterfly” mentre la giovane ragazza osservava, con sguardi curiosi e attenti, la preparazione e le scene girate sulla storia di Irma Testa.

Alessandro Cassigoli e Casey Kaufmann rimasero impressionati da quell’atteggiamento e da quegli sguardi carichi di mistero e decisero di puntare su Khadija, dandole un’opportunità e confezionando una storia che ne mettesse in luce l’ansia, la paura, l’orgoglio e la speranza, problemi comuni ai giovanissimi della sua generazione ma acuiti, in questo caso, dalla diversa etnia della protagonista.

Cassigoli e Kaufmann ritornano a proporre una storia ambientata a Torre Annunziata dopo il successo di “Butterfly”, il docufilm su Irma Testa pluripremiato nei festival italiani e internazionali, trionfatore del “Globo d’Oro” il 19 giugno 2019 a Villa Wolkosky, a Roma, come migliore documentario italiano dell’anno.

In “Californie” ci sono tutte le premesse affinché si possa ripetere il successo ottenuto con “Butterfly”.