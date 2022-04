A cura di Antonio Papa

Inaugurato nel settembre del 1981 dal dott. Giuseppe Vaccaro, il Museo dell'Energia Solare di Torre Annunziata dal 1983 era socio dell'International Solar Energy Society, la numero uno tra le associazioni di studiosi di energia solare.

Il Museo torrese venne visitato negli anni da migliaia di studenti e appassionati, scienziati e professori di tutto il mondo che si davano appuntamento nel palazzo di via Fiume 8, "O' vico rè chianc”,

Un ricordo molto personale mi lega a un episodio di cui sono stato partecipe in prima persona nella mia gioventù.

Nel 1984 una moto, di piccoli dimensioni, arrivò da Bologna e fatta portare sull'attico con un carroponte.

Il professore, riconoscendomi dall’alto, tra la curiosità della folla che assisteva, mi chiamò a gran voce e mi invitò a salire su da lui per aiutarlo.

All’attico di quello storico palazzo, vidi cose che non avrei mai immaginato.

Tutti quegli aggeggi, macchinari, strumenti, funzionanti solo con il calore del sole!

Un miscuglio di parabole riflettenti, turbine a vele in movimento, alti tralicci e case in miniature, costruzioni in ferro e vetro e serbatoi di varia foggia e colori.

All’ingresso del museo vi erano affisse le copie di oltre 150 articoli apparsi su quotidiani, periodici e riviste scientifiche italiane ed estere. Inoltre vi erano esposti innumerevoli attestati inviati al dott. Vaccaro da Istituti scientifici italiani e stranieri e dai Presidi delle scuole di ogni ordine e grado in visita.

Era un uomo straordinario con un'idea altrettanto straordinaria, Giuseppe Vaccaro.

Forse, l'unico problema, era che questa idea l'aveva avuta a Torre Annunziata perché in qualsiasi altro posto sarebbe stato aiutato nel suo progetto.

In pochi anni era diventato conosciuto nel mondo, molto più che nella stessa Torre Annunziata.

Chiuso il museo dopo una ventina d’anni, aveva poi intrapreso il percorso di scrittore in cui volle esprimere anche il suo “interno” poetico, ricco e appassionato nonostante il suo aspetto da burbero.

E aveva ancora altro da raccontare e farci conoscere con le sue illimitate capacità intuitive e conoscenza delle materia.

Il dott. Giuseppe Vaccaro ci lasciò il 26 aprile del 2021.

(Nella foto in alto, gli allievi della Nunziatella in visita al Museo di Energia Solare, in basso a sinistra, il dott. Giuseppe Vaccaro)