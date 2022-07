A cura della Redazione

Dopo il successo del primo weekend di eventi a Portici con Eugenio Bennato, il Festival del Mare del Miglio d’Oro diretto da Gigi Di Luca, prosegue il suo programma itinerante a Torre Annunziata.

Sabato 9 luglio alle ore 21, Villa del Parnaso ospiterà Tango Nuevo, un tango “reloaded” riproposto dal sassofonista argentino Javier Girotto, che insieme al bandoneon di Gianni Iorio e al pianoforte di Alessandro Gweeis, si immerge nella musica di una delle più importanti registrazioni del tango moderno. Il concerto infatti prende il nome dal “Tango Nuevo Revisited” una registrazione ispirata al disco inciso nel 1974, che vide l’incontro del tango con il mondo del jazz e consolidò il legame tra l’ultimo innovatore di questo genere, Astor Piazzolla e il jazzista Gerry Mulligan.

Domenica 10 luglio, sempre alle 21 a Villa del Parnaso, spazio ad Ayom, band multietnica di 6 musicisti provenienti da Angola, Brasile, Grecia e Italia con la cantante e percussionista Jabu Morales al centro della scena. Il loro nome significa “Signore della Musica”, che nella mitologia afro-brasiliana (Candomblé) è lo spirito che vive dentro il tamburo e che ha insegnato agli esseri umani la musica e il canto. Gli Ayom sono dei navigatori musicali il cui repertorio intreccia ritmi brasiliani, africani, mediterranei e sudamericani con testi in portoghese, spagnolo, yoruba, e Kimbundù. Una musicalità nomade, provocatoria e danzante, dove convivono tradizione e contaminazione, maschile e femminile, poesia ed energia, in un viaggio musicale che parte dalle coste dell’Atlantico e arriva fino a quelle del mar Mediterraneo. Con colori intensi e ritmi incandescenti, quello degli Ayom è in realtà un suono innovativo e assolutamente contemporaneo.

Gli spettacoli non prevedono prenotazioni. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.