«Coinvolgere i ragazzi per noi è fondamentale. Li riteniamo gli interlocutori privilegiati di ogni nostra iniziativa, tanto che, forse penalizzando chi non può liberarsi in orario scolastico, preferiamo portare l’autore da loro, nelle scuole. Siamo riusciti a raggiungere un livello di enorme sintonia con le dirigenti scolastiche del Pitagora-Croce, del de Chirico, del Marconi e del Graziani e con molti docenti degli stessi Istituti superiori che ci seguono, appassionati, in questo percorso, coinvolgendo i gli studenti». E’ Andrea Palmieri, presidente dell’Associazione “Caffè Letterario Nuovevoci” di Torre Annunziata che da quindici anni opera nel campo della promozione culturale in città, a spiegare l’essenza di “Insieme nelle Bellezze” la cui seconda edizione è stata presentata questa mattina a Palazzo Criscuolo.

L’idea progettuale nasce nel 2022 e prevede la programmazione di una serie di eventi che parlasse non ai ragazzi, ma con i ragazzi. Individuare cioè un linguaggio comune per uscire fuori dagli schemi della didattica e per aiutare a comprendere determinati aspetti nell’approccio dei giovani all’universo della cultura.

La prima edizione ha visto protagonisti il prof. Vincenzo Schettini de “La Fisica che ci piace”, il costumista Carlo Poggioli e ad inizio anno scolastico, come preludio alla seconda edizione, Rosella Postorino, seconda classificata allo scorso Premio Strega e Enrico Galiano, scrittore e docente di lettere seguitissimo sui social.

La seconda edizione, sempre in partenariato con il Liceo Statale “Pitagora Croce”, il Liceo Artistico e delle Scienze Umane “Giorgio de Chirico”, l’Istituto di Istruzione Secondaria “Guglielmo Marconi”, l’Istituto Alberghiero “Augusto Graziani”, si svolgerà in una tre giorni intensa il 2, 3 e 4 maggio prossimi. Il parterre degli ospiti è di altissimo livello culturale: gli attori Lorenzo Marone e Davide D’Alò, la scrittrice, attrice e regista Francesca D’Aloja, il giornalista e voce storica di “Tutto il calcio minuto per minuto” Riccardo Cucchi, il poeta e narratore Daniele Mencarelli, la poetessa, scrittrice, giornalista, drammaturga, autrice e conduttrice televisiva Maria Grazia Calandrone, l’allenatore di calcio Gigi De Canio, il professore scienze della navigazione, appassionato di viaggi, mare e astronomia Antonio Aiese.

«La novità assoluta di questa seconda edizione – sottolinea Andrea Palmieri - è la partecipazione dell’istituto scolastico superiore di Milano “Giuseppe Luigi Lagrange”. Ospiteremo dieci studenti lombardi nella nostra città che prenderanno parte attivamente alle manifestazioni. E’ un preludio ad allargare sempre più i confini dell’evento. “Insieme nelle bellezze”, infatti, ha in programma, già dalla prossima edizione, di coinvolgere ed ospitare anche studenti stranieri».

Il prefetto Marco Serra e il dirigente Nicola Anaclerio hanno presenziato alla conferenza stampa in rappresentanza del Comune di Torre Annunziata che ha concesso il patrocinio all’evento.

Tutti gli eventi sono aperti al pubblico e gratuiti. In calce il dettaglio del programma.