Doppio, prestigioso riconoscimento per la compagnia di Torre Annunziata “I SenzArteNéParte” alla diciottesima edizione del “Campania Felix-Gran Premio del Teatro Amatoriale 2021/22” organizzato dalla FITA Campania (Federazione Italiana Teatro Amatori). Gli attori Pasquale Nastri e Alessandra D’Ambrosio si sono aggiudicati i premi come miglior attore non protagonista e miglior attrice non protagonista. A completare il successo del team teatrale torrese anche la nomination per Rossana Carotenuto nella sezione “migliore attrice protagonista”.

Il suggestivo scenario del Museo Ferroviario di Pietrarsa in Portici ha fatto da cornice, sabato 15 ottobre, alla cerimonia di premiazione dove erano presenti le 12 compagnie finaliste della rassegna. “Quando si vince un premio – sostiene Pasquale Nastri, fondatore de “I SenzArteNéParte” - non è mai solo merito del singolo, ma del lavoro di squadra, dell'alchimia che si crea durante le prove e soprattutto di tutte quelle persone che lavorano dietro le quinte. Tornare in scena dopo 3 anni non è stato per niente facile. In tutto questo tempo sono cambiate tante cose, ma I SenzArteNèParte non cambiano mai. E’ il mio porto sicuro, la famiglia che mi sono scelto e che in 17 anni di teatro mi ha aiutato a realizzare tanti sogni”.

Il testo portato in concorso dalla compagnia oplontina era “Nessuno è perfetto”, commedia in due atti di Rad P.M. Sarip con libero adattamento e regia di Domenico Orsini. Un racconto dal ritmo intenso, di robusta struttura artistica, che ha trascinato e coinvolto il pubblico creando quel contatto epidermico tra palco e platea fondamentale. Il colore dei personaggi, i malintesi, gli equivoci e i dialoghi serrati restituiscono una vicenda accattivante anche attraverso un epilogo inatteso.

Un lavoro dove Pasquale Nastri si è cimentato con talento e destrezza in un doppio ruolo assolutamente esilarante. Così come Alessandra D’Ambrosio, efficace e disinvolta da non palesare assolutamente il suo status di debuttante sul palcoscenico. Due eccellenti performance che hanno determinato altrettanti meritatissimi riconoscimenti.

(nella foto il cast di “Nessuno è perfetto”, da sinistra Rossana Carotenuto, Michele Maria Gallo, Pasquale Nastri e Alessandra D’Ambrosio)