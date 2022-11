A cura della Redazione

L’amore, anche quello impossibile, come unico appiglio per scappare da una vita di emarginazione e solitudine. L’incrocio tra mondi ghettizzati, quello dei travestiti e dei carcerati, sognato dalle protagoniste come la via possibile e forse esclusiva per un futuro diverso dal presente vissuto ai margini della società. È lo spaccato raccontato dal cortometraggio “Ragazze Sole”, del regista Gaetano Acunzo, di Torre Annunziata, che ha proposto - per la prima volta in assoluto in video - una parte significativa dell’opera “Ragazze sole con qualche esperienza” del drammaturgo napoletano Enzo Moscato. Il filmato ha ricevuto la “Menzione Speciale” al Delhi Shorts International Film Festival 2022 ed è finalista ad Accordi @ DISACCORDI – International Short Film Festival.

Dodici minuti intensi di pathos, vissuti tra il chiaroscuro della stanza dove va in scena l’ultimo atto della vita di Grand Hotel e Bolero Film – i personaggi principali del lavoro teatrale di Moscato, interpretati nel video rispettivamente da Davide Cristiano e Angelo Pepe – prima che un evento drammatico segnerà per sempre la loro storia. Non si tratta della resa dei conti dei loro spasimanti, inizialmente arrabbiati per il segreto taciuto, ma di qualcosa che mai avrebbero potuto evitare: il disastroso terremoto del 1980 che fece migliaia di morti e feriti e centinaia di migliaia di sfollati. A coinvolgere ancora di più lo spettatore sono i dialoghi, prevalentemente in napoletano, arricchito con parole ormai in disuso.

Il dramma nel dramma: uno spaccato di vita che, nella Napoli di 40 anni fa più di quella di oggi, era relegato ai bassifondi, o che al calar del sole si palesava nelle strade e nelle piazze sempre meno frequentate. Un’esistenza derisa anche dalle stesse protagoniste, Grand Hotel e Bolero Film, dalla quale volevano scappare.

Una curiosità che balza all’attenzione di un occhio particolarmente attento è il tempo che passa dalla rottura del bicchiere alla fine del cortometraggio: 90 secondi. È esattamente la durata della violenta scossa di terremoto che ebbe il suo epicentro in alcuni comuni dell’Irpinia ma i cui effetti si sentirono anche a Napoli.

L’opera di Acunzo è stata selezionata a “8 & Halfilm Awards”, “Vesuvius International Film Fest”, “CortoDino 2022” ed è in concorso in altri festival dedicati ai cortometraggi.

BIOGRAFIA E FILMOGRAFIA

Di Torre Annunziata, Acunzo è un regista e direttore della fotografia. Nel 2010 realizza il documentario “Strage di Sant’Alessandro”, storia di un massacro di camorra, vincitore del premio “Miglior Documentario Giornalistico” INDOXX. Dal 2013, per 5 anni, realizza la maggior parte dei contenuti brandizzati del collettivo The Jackal. Lavora a Milano come direttore della fotografia per contenuti per il web e pubblicitari (solo per citarne alcuni: Marvel, Pasta Garofalo, Nintendo, Pfizer, Disney). Nel 2021 dirige il documentario per la tv “Scomparsa nel nulla: Il caso Elena Ceste”, distribuito su Discovery Channel e Discovery Plus. Torna a Napoli dove inizia progetti insieme ad alcuni autori teatrali. Nasce così “Ragazze Sole”, un corto tratto dall’opera teatrale “Ragazze sole con qualche esperienza” di Enzo Moscato.