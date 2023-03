«Quanto è magico entrare in un teatro e vedere spegnersi le luci. Non so perché. C’è un silenzio profondo, ed ecco che il sipario inizia ad aprirsi. Forse è rosso. Entri in un altro mondo». Per divulgare, spargere, diffondere le emozioni che emana il palcoscenico Raffaele Franza fa ricorso ad una citazione del grande scrittore, regista, sceneggiatore e produttore statunitense David Keith Lynch.

E in effetti l’apertura di un sipario teatrale innesca ogni volta un’atmosfera di magia. Come quella suscitata ieri sera dalla Compagnia “I Caponi”, guidata da Raffaele Franza, al Teatro “Diana” di Nocera Inferiore. L’associazione teatrale di San Marzano sul Sarno ha portato in scena “Donna Chiarina pronto soccorso”, due atti della prolifica produzione dell’autore partenopeo Gaetano Di Maio.

Una storia dal ritmo serrato che si snoda tra intrighi farseschi e vede in primo piano, ovviamente, i personaggi di Donna Chiarina e del marito Peppino. Il quotidiano della coppia è scandito dalla frequentazione nella loro casa di personaggi che vivono ai margini della legalità. Il “vascio” dei coniugi diventa per loro un autentico rifugio che induce a generare per Chiarina il soprannome “pronto soccorso”.

La decisione del padrone di casa di sfrattare gli inquilini provoca una serie circostanze, situazioni e, soprattutto, equivoci che si susseguono in maniera serrata quanto esilarante, caratteristica tipica della scrittura di Gaetano Di Maio.

“Donna Chiarina pronto soccorso” è un testo che arriva e travolge la platea grazie al racconto attento e fedele voluto da Raffaele Franza al suo esordio nella regia. Due atti intensi caratterizzati da interpretazioni a tinte vivaci supportate dalla compattezza e dall’affiatamento di un team di attori collaudato dove ancora una volta si registrano incursioni pregevoli di artisti provenienti da altre compagnie.

Un encomiabile interscambio culturale che favorisce la promozione e la crescita del movimento teatrale amatoriale soprattutto dopo lo stop forzato dell’attività imposto dalla pandemia.

In “Donna Chiarina pronto soccorso”, commedia in due atti di Gaetano Di Maio, hanno recitato: Raffaele Franza, Salvatore Franza, Anna Murante, Rita Calabrese, Lucia Adinolfi, Angiola Gargano, Antonello Pappacena, Ciro Chervino, Antonio Fiorino, Vincenzo Genovese, Salvatore Franza jr. Regia di Raffaele Franza.