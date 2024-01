Il nuovo anno è arrivato, e si apre il sipario per la Compagnia teatrale Lunaria di Torre Annunziata.

Giovedì alle 20,45, al teatro Supercinema di Castellammare di Stabia, va in scena “Trappola per topi”, dalla mente geniale di Agatha Christie per la regia di Angelo Pepe.

Dopo il successo del suo “Ferdinando”, una nuova sfida per l’attore regista Angelo Pepe, che dal 2015 insieme alla sua Compagnia Lunaria, cerca di riadattare e portare in scena spettacoli diversi, passando dalla commedia al drammatico.

La Compagnia nasce nel 2015 con la volontà di Angelo Pepe e Carlo Civale di creare qualcosa di nuovo e autentico sul territorio. Una sfida quella di portare in scena un cult inglese Rocky Horror show, uno spettacolo trasgressivo che andò benissimo.

I “lunari”, formati da sempre da giovani attori del territorio, hanno messo in scena diverse sit-com treatrali scritte dallo stesso Angelo Pepe, come “Qualcuno di Troppo” che ha vinto diversi premi nelle rassegne teatrali.

Il musical “Frozen” che abbracciava un pubblico più giovane o “La famiglia perfetta”, il film di Paolo Genovese riadattandolo a teatro lo scorso anno e che fu un vero successo.

Quest’anno sarà la volta di un giallo dai toni drammatici, grotteschi ovviamente con qualche sfumatura comica, soprattutto perché Agata Crhistie è una scrittrice dalle mille sfaccettature, che concede al suo lettore un cocktail di emozioni diverse. Con questo testo si possono navigare diverse emozioni, gioia, suspence, risata, pianto. Tutto ciò che una buona commedia dovrebbe avere, non solo mistero ma anche riflessione.

"Trappola per topi" è stato adattato dallo stesso Angelo Pepe. La storia è ambientata a Londra, in Culver Street 24, dove viene commesso un terribile omicidio: una donna, Maureen Lyon, viene ritrovata strangolata nel suo appartamento e l’assassino è in fuga.

Nel frattempo, nella campagna a pochi chilometri, imperversa un’ondata di mal tempo. A “Castello del Frate”, una nuova pensione gestita dagli sposini Giles e Mollie Ralston, arrivano i primi cinque ospiti che però, ben presto, rimarranno bloccati nella dimora a causa di una bufera di neve.

Tra costoro potrebbe celarsi l’assassino di Culver Street? Sotto quale travestimento?

Da Londra viene inviato il sergente investigatore Trotter, per scoprire cosa nascondono i presenti e di quali oscuri segreti ognuno di loro si è fatto custode per troppo tempo.

In scena gli attori: Angela Amura, Michele Civitello, Angelo Pepe, Sara Musiello, Manuel Veltro, Osvaldo Scognamiglio, Luca Stampone, Micol Gaia Ferrigno.