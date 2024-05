A cura della Redazione

Visite guidate alla scoperta dei “tesori nascosti” della nostra città con mostre, performance, proiezioni e sfilate a cura degli studenti del Liceo Artistico e delle Scienze Umane “Giorgio de Chirico” di Torre Annunziata, diretto dalla professoressa Rosalba Robello.

Un’iniziativa che si terrà sabato 4 maggio 2024 (dalle ore 10.00 alle 13.00) in collaborazione con Archeoclub, il Centro Studi Nicolò D'Alagno e il Parco Archeologico di Pompei. In particolare hanno collaborato lo storico Vincenzo Marasco e la professoressa Mirella Azzurro, presidente della sezione torrese Archeoclub.

Il progetto intende far conoscere e promuovere alcuni dei più interessanti beni artistici e culturali presenti nelle diverse province campane poco conosciuti al grande pubblico, valorizzando, al tempo stesso, la specifica formazione dei Licei Artistici.

L’azione prevede il pieno ed attivo coinvolgimento di docenti e studenti, percorsi formativi innovativi ed interdisciplinari, produzione di materiali anche interattivi, che saranno messi a disposizione di tutte le scuole, nonché degli Enti, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni in partnership.

Gli studenti del De Chirico saranno impegnati con una mostra fotografica nella cripta dello Spirito Santo e nella Chiesa ci sarà un'estemporanea di disegno dal vivo con una piccola mostra dei ragazzi di arti Figurative. Nella Basilica della Madonna della Neve, invece, ci saranno sempre i ragazzi di arti Figurative impegnati con disegno dal vivo e con una visita guidata che spiegherà i dettagli del quadro della nostra patrona.

Per l’occasione si potrà accedere nell'ipogeo per poterlo visitare. Tra la Basilica e il Santuario dello Spirito Santo due coppie di ragazzi in costume d'epoca accompagneranno i visitatori da una chiesa all'altra raccontando aneddoti e fatti storici che riguardano la nostra città. Un terzo gruppo sarà presente negli scavi di Oplonti per fare da guida lungo il percorso guidati da Poppea che introdurrà la propria dimora ai visitatori. Un’occasione unica che consentirà a Torre Annunziata di brillare grazie ai suoi tesori.