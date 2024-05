A cura della Redazione

L’Associazione “Catena Rosa” di Torre Annunziata, in collaborazione con l’Istituto Superiore “Marconi-Galilei”, promuove “Le Donne delle stelle”. L’appuntamento è per domani venerdì 10 maggio 2024 alle ore 10.00 presso l’Istituto “Marconi” (traversa Siano – Torre Annunziata). L’incontro rientra nell’evento “Rosadigitale week”, movimento nazionale per le pari opportunità di genere in ambito tecnologico.

E’ una manifestazione nata come viaggio iniziatico verso l'uguaglianza di genere in tutti i settori della tecnologia. Interverrà la Signora del Sole, Clementina Sasso, astrofisica presso l’Osservatorio di Capodimonte di Napoli dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. «L’evento ha lo scopo anche di supportare la scelta delle materie esterne scientifiche delle studentesse», sottolinea la presidente dell’Associazione “Catena Rosa”, Ada Ferri.