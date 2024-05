A cura della Redazione

Il progetto di questo libro non nasce dall’esigenza di proporre una nuova idea di cucina, l’ennesima, né tantomeno dalle velleità di un cuoco di esprimere la propria personalissima visione di cucina. È piuttosto un modo per raccontare, anche attraverso rimandi alla storia recente e passata del nostro Paese, emozioni, mancanze, coraggio, inventiva e resilienza che ci hanno consentito di superare i momenti più bui di una storia della quale ci sentiamo figli, un po’ come tutti quelli della nostra generazione.

Così la cucina di guerra sviluppatasi nel corso della seconda guerra mondiale per la necessità di sopravvivere in condizioni di mancanza di cibo, e quindi con la necessità di non sprecare e riutilizzare tutte le parti edibili degli ortaggi ha ricordato la resilienza di un popolo in guerra e in fuga, come quello Palestinese dei nostri giorni.

Tonino Scala e Michele Ruocco hanno raccolto e testato, elaborato e reinventato quelle ricette fatte di poco, di niente, di scarti.

A questi nobili propositi se ne aggiunge uno, pure fondamentale: gli autori hanno destinato i proventi dei libri all'associazione "Per far sorridere il Cielo" - Clown il Pimpa: arrivando nelle zone di guerra, dove cadono bombe e lacrime, il loro amico clown riesce a donare un piccolo attimo di felicità e un sorriso ai bambini sconvolti dell'ingiustizia delle guerre.

Anche questo un diritto, spesso negato: il diritto al gioco e al sorriso per tutti i bambini del mondo.