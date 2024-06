A cura della Redazione

In occasione delle Giornate Europee dell'Archeologia il 14, 15 e 16 giugno sarà possibile visitare la Villa B di Oplontis, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, con il biglietto acquistato per la Villa di Poppea, grazie al team del professore John Clarke dell'Università del Texas. Il biglietto intero costa 8 euro, il ridotto 2 euro. Per le gratuità vedere la normativa vigente.

Sabato e domenica sarà presente nella Villa B anche l'Archeoclub d'Italia aps-sede di Torre Annunziata "Mario Prosperi" per illustrare con foto ai visitatori, dopo la visita con l'esperto archeologo, quanto non è visibile in loco : gli Ori e le monete della Villa B, la cassaforte e gli scheletri delle vittime dell'eruzione.

Domenica ci sarà anche il Gruppo Storico Oplontino che illustrerà il tema "Vita da commerciante ad Oplontis", anche con scene di rievocazione storica.