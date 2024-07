Ercole Marelli è stato un grande imprenditore nel settore elettromeccanico, conosciuto in tutto il mondo.

Iniziò la sua attività nel 1891, da solo, e vent’anni dopo aveva 1500 dipendenti nella sua azienda. Era anche un mecenate, patrocinò molte iniziative nel campo della formazione professionale e fece costruire case per i suoi impiegati ed operai.

La sede della sua attività era a Sesto San Giovanni, dove gli hanno intitolato strade e persino una stazione della metro (la Sesto Marelli). Un ramo di questa azienda si è installata anche a San Martino Buon Albergo in provincia di Verona, la Marelli Ventilazione.

Un docente di Comunicazione d’Impresa presso l’Universita di Verona, fondatore dell’Osservatorio Monografie di Impresa, il professor Mario Magagnino, ha scritto un libro dedicato ad Ercole Marelli e ai suoi primi vent’anni da imprenditore, per celebrare questa azienda, eccellenza del Made in Italy nel mondo. Il saggio ha come titolo “L’imprenditore inatteso”, edito dalla Cierre a maggio 2024.