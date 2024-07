Il primo luglio scorso si è insediato ufficialmente nella carica di sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo. La curiosità ci ha spinti a fare una ricerca sui Regi Commissari Straordinari (13), Commissari Prefettizi ( 24), Podestà (5) durante il regime fascista, e Sindaci (63) che hanno governato a Torre Annunziata dall’Unita d’Italia ad oggi.

Ebbene in totale sono stati 105. Il recordman da primo cittadino è stato Ciro Ilardi, che per sette volte ha governato la nostra città, anche se non consecutivamente, dal 7 settembre 1879 al 14 luglio 1905, durante l’arco di circa 25 anni!

A seguire Pelagio Rossi (nella foto con Giosuè Starita), per quattro volte sindaco e una da podestà, dal 21 giugno 1903 al 14 marzo 1931. Eletti per tre volte, sempre non consecutivamente, Giuseppe Avallone, Luigi Lettieri e Michele Savino. Il primo dal 11 ottobre 1884 al 1 ottobre 1894. Il secondo dal 10 agosto 1957 al 13 gennaio 1968. Il terzo dal 7 agosto 1990 al 16 marzo 1993. Per due volte sono stati sindaci Giuseppe Amodio e Luigi Matrone, rispettivamente dal 23 gennaio 1901 al 20 giugno 1903 il primo, e dal 16 marzo 1965 al 9 dicembre 1975 il secondo.

Ma sapete chi è il sindaco che è stato eletto per due volte ed è rimasto in carica più tempo di tutti consecutivamente? Giosue Starita! Eletto per la prima volta il 30 maggio 2007 è rimasto in carica fino al 6 maggio 2012, poi è stato rieletto, continuando il suo mandato da primo cittadino fino al 25 luglio 2017, restando in carica per 10 anni e circa due mesi! Superando persino il suo predecessore Francesco Maria Cucolo, che pur essendo stato eletto due volte consecutivamente anche lui, è rimasto in carica per poco più di 9 anni e 5 mesi, dal 5 dicembre 1995 al 12 maggio 2005.

Questi due sindaci, insieme a Luigi Monaco e a Vincenzo Ascione, sono i quattro eletti direttamente dai cittadini, in base alla nuova legge elettorale, perché dal secondo dopoguerra sono stati eletti dal consiglio comunale. Il primo fu Nicola Medici dall’8 maggio 1944 al 12 luglio 1946 (in precedenza c’era stato il commissario prefettizio Michele Caravelli dal 10 novembre 1943 all’8 maggio 1944), ma era il periodo costituzionale provvisorio. Perché dopo due commissari prefettizi, Alberto Nini e Giuseppe Visconti, ci fu il vero e proprio primo sindaco, Pasquale Monaco, eletto dal consiglio comunale e rimasto in carica dal 7 luglio 1947 al 24 agosto 1955