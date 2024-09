«Voglio ringraziare in primis la giuria che ha scelto me e il mio monologo e il regista della mia compagnia Vincenzo Genovese che mi sostiene e mi spinge sempre a fare nuove esperienze. Ringrazio anche la regista Francalisa Malacario per avermi scelta nel ruolo di Eleonora Pimentel, per il quale ho ricevuto la nomination come migliore attrice protagonista».

Giovanna Contento, attrice torrese della Compagnia “A Fenesta da Torre”, è raggiante dopo l’importante riconoscimento ricevuto ieri sera al Teatro “Di Costanzo Mattiello” di Pompei: si è aggiudicata la selezione regionale del concorso “Festival Nazionale del Monologo 2024” organizzato dalla FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori). E nello stesso evento ha raccolto anche la significativa nomination come migliore attrice protagonista per la sua superba interpretazione di Eleonora Pimentel nel testo di Dacia Maraini “Donna Lionora Giacubina”, realizzato dalla compagnia torrese “Gli Artisti scalzi”, per la regia di Francalisa Malacario e che partecipava ad un’altra kermesse FITA, il premio “Campania Felix”.

La “nostra” Giovanna Contento rappresenterà, dunque, la Campania alla serata finale della sesta edizione del “Festival Nazionale del Monologo 2024” che si terrà a Roma il prossimo 12 ottobre insieme ad un’altra attrice napoletana, Nadia Marsano. Il regolamento del Premio, infatti, prevede la partecipazione di due rappresentanti per ogni regione. Al momento sono 10 i comitati regionali che hanno aderito all’iniziativa e, dunque, i candidati a questo ambito riconoscimento nazionale saranno almeno 20.

«Che dire, è stato un momento emozionante - conclude Giovanna Contento - e adesso si va a Roma per il premio Nazionale del Monologo. Sarà dura, ma nella vita l’importante è partecipare, mettersi in gioco e competere, ma solo con se stessi, con le proprie capacità e, comunque, viva il Teatro. Sempre!».