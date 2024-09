Nella suggestiva cornice del teatro Di Costanzo Mattiello di Pompei, domenica scorsa, si è tenuta la fase finale del premio Campania Felix 2024.

Oltre cinquanta le compagnie teatrali amatoriali della Campania che hanno aderito all’importante premio.

Anche quest’anno Torre Annunziata rientra nei premiati e nelle nomination. Due fra tutte hanno avuto la meglio entrando nelle preferenze dei giurati campani e dei Comitati Provinciali di Napoli, Benevento, Salerno, Caserta e Avellino, presenti alla serata.

Premiate con la nomination le compagnie Senzartenéparte e Medea

Standing ovation per gli attori della compagnia teatrale i Senzartenéparte e per la Medea.

Anche quest’anno nella categoria “Miglior attore non protagonista” rientra Pasquale Nastri, vincitore della stessa categoria nel 2022. L’attore, e presidente dei Senzartenéparte, riceve la nomination per il suo “sergente Plod” nello spettacolo “Il Delitto Perfetto”, andato in scena lo scorso 25 maggio.

Stesso discorso per Alessandra D’Ambrosio, che riceve una candidatura tra le migliori attrici non protagoniste con lo spettacolo “Il Delitto Perfetto” con la sua Miss Short.

Doppietta oplontina in questa categoria; infatti la miglior attrice non protagonista è la torrese Leonilde Mellone della compagnia teatrale Medea. La sua Gesualda nello spettacolo “Ferdinando” è stata definita “impeccabile e gradita”.

Altro premio attribuito alla stessa compagnia teatrale Medea di Bina Balzano. Lo spettacolo “Ferdinando” si è aggiudicato anche il titolo come “miglior allestimento scenografico”.

I Senzartenéarte ricevono anche in questa categoria la nomination con il “Delitto perfetto”.

Giovanna Contento, miglior monologo

Nella categoria “Miglior attrice protagonista”, Giovanna Contento - compagnia Gli artisti scalzi in “Donna Lionora Giacubina” - riceve una nomination. La stessa attrice nella medesima serata si aggiudica la selezione regionale del “Festival Nazionale del Monologo” vincendo il premio “Miglior monologo”.

Ma le nomination per i Senzartenéparte e Medea non finiscono qui. I rispettivi spettacoli “Delitto Perfetto” e “Ferdinando” rientrano anche nella categoria “Miglior spettacolo 2024”.

Una grande soddisfazione per le due compagnie oplontine che tra le tante campane in gara si sono aggiudicate le candidature per ogni categoria, segno tangibile che il teatro amatoriale di Torre Annunziata ha raggiunto un elevato grado di professionalità. Gli attori in questione infatti nei loro spettacoli raggiungono ogni volta il “sospirato” sold out, ricevendo consensi da parte di un pubblico sempre più divertito e appagato.

FITA Campania: Enzo Ascione riconfermato presidente

Il premio Campania Felix ogni anno “arriva” a Torre Annunziata, gratificando le compagnie che ne fanno parte. Quest’anno l'Assemblea Elettiva FITA Campania ha rinnovato il Consiglio Regionale con i nuovi eletti: presidente Enzo Ascione; tesoriere Mario Arienzo; segretario Vincenzo Accomando; consiglieri Enzo Fauci (new entry), Sandra Salierno e Carla Lettiero.

Presidente della giuria Francesco Di Lorenzo, vicepresidente Enzo Fauci.

In una città ricca di talenti, in questo caso di attori, che si affacciano al professionismo e che coltivano la passione del teatro amatoriale, non avere un teatro a disposizione rappresenta davvero una spina nel fianco. Cosa promuoverà la nuova amministrazione di fronte a questa bella e sana realtà oplontina?