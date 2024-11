Carlo Poggioli, costumista cinematografico e teatrale di fama internazionale, presidente dell’ASC (Associazione Italiana Scenografi, Costumisti e Arredatori), tra gli ideatori della rivista “Scenografia e costume”, mercoledì 6 novembre 2024 alle ore 10.00, terminate le fatiche per i costumi del film Parthenope, ultima di una lunga serie di importanti collaborazioni con il premio Oscar Paolo Sorrentino, incontrerà gli allievi del Liceo Artistico Giorgio de Chirico di Torre Annunziata per una Masterclass su quelli che sono gli aspetti più rilevanti del processo creativo nell’ambito dell’ideazione e creazione dei costumi di scena. Una presenza la sua che segna un atteso e gradito ritorno nella stessa scuola che lo vide brillante studente e nella quale incontrò persone, prima ancora che docenti, che seppero fornirgli formazione adeguata e sostenerlo nella realizzazione del suo sogno professionale.

Il “nostro” Poggioli, il possessivo a indicare il suo avere conservato, per dirla con Maria Orsini Natale, “piedi marini e occhi vesuviani”, è artista di non comune sensibilità e potente immaginazione visiva, aspetti grazie ai quali riesce a vestire sensazioni, atmosfere, emozioni, a mettere abiti ai pensieri. Uno stilista di sogni per il quale il costume di scena non è un semplice aspetto complementare del racconto, ma uno strumento che aiuta l’attore a meglio calarsi nel personaggio da interpretare per coglierne i tratti salienti e le molteplici sfaccettature della personalità. Il suo lavoro risolve in immagine ciò che il pensiero riesce a intuire, così da risalire, come in certa arte sacra medioevale, per visibilia ad invisibilia, dalle cose visibili alle invisibili. La famiglia del suo de Chirico lo attende con gioia e grande interesse.