«Insieme nelle Bellezze è un progetto nato con la Commissione Prefettizia che ne ha sposato le finalità per due anni. Siamo contenti di essere qua a presentare la terza edizione perché si conferisce continuità ad un format recepito in maniera entusiasta dai ragazzi e dai docenti che hanno affollato tutte le precedenti manifestazioni in programma».

Andrea Palmieri, presidente del Caffè Letterario Nuovevoci associazione che promuove la kermesse culturale, introduce la conferenza stampa della terza edizione ospitata a Palazzo Criscuolo. “Insieme nelle Bellezze”, in partenariato con il Liceo Statale “Pitagora- Croce”, il Liceo Artistico e delle Scienze Umane “Giorgio De Chirico”, l’Istituto di Istruzione Secondaria “Guglielmo Marconi” e l’Istituto Alberghiero “Augusto Graziani” di Torre Annunziata, si propone di valorizzare la creatività dei giovani studenti coinvolti e di instaurare con loro un dialogo sulle Arti e le Scienze al di fuori delle modalità ordinarie di circolazione del sapere.

I laboratori attivati nelle due, precedenti edizioni hanno visto il coinvolgimento di docenti atipici, poiché si è trattato di scrittori, giornalisti, scienziati e non di professori in senso tecnico e si sono svolti secondo modalità d’insegnamento non convenzionali, improntati ad un’idea di parità e, soprattutto, collocati al di fuori delle logiche di voto e di profitto tipiche della scuola tradizionale.

«Questa terza edizione – sottolinea Andrea Palmieri - riparte proprio dai punti di forza che sono venuti fuori dalle scorse manifestazioni, arricchendo il programma con incontri che spaziano dalla poesia al romanzo, dalla filosofia all’impegno civico e sociale, dall’arte del cinema a quella della cucina orientato al confronto e alla crescita dei giovani».

La quattro giorni di “Insieme nelle Bellezze” si svolgerà da giovedì 8 a domenica 11 maggio 2025 e si avvale del patrocinio del Comune di Torre Annunziata. Il sindaco Corrado Cuccurullo precisa: «Voglio rassicurare tutti che questa è un’iniziativa della città a cui è stato conferito il patrocinio comunale con convinzione. “Insieme nelle Bellezze” è un progetto straordinario che nell’arco di appena tre anni ha avuto il merito di diventare una rete per davvero. E

in questa rete ci ritrovo tutte le energie più vive del territorio». L’assessore alla cultura Lina Nappo aggiunge: «Questo progetto culturale contiene ciò che noi auspichiamo per la nostra città: un connubio perfetto all’interno della rete tra la principale agenzia di formazione culturale, la scuola, e le associazioni di promozione sociale».

La presenza e gli interventi dei dirigenti scolastici Tiziana Savarese (Liceo Pitagora-Croce), Rosalba Robello (Lieo Artistico de Chirico) e Agata Esposito (Istituto tecnico Marconi-Galilei) hanno evidenziato l’importanza sempre più esponenziale di un’iniziativa nata per abbandonare la retorica del difficile rapporto tra giovani e cultura.

Tra le novità di quest’anno c’è il coinvolgimento di alcune classi dell’Istituto Comprensivo “D’Angiò” di Trecase e dell’Istituto Comprensivo “Pascoli-Siani” di Torre Annunziata oltre alla collaborazione allargata alle associazioni del territorio: “Piccoli passi, grandi sogni”, laboratorio “Mani in pasta” (attive entrambe presso l’istituto “Salesiani Don Bosco” di Torre Annunziata), “Circolo Nautico Arcobaleno” e “Lettieri Academy”, istituto di formazione e aggiornamento che basa i propri corsi sull’applicazione della PNL (programmazione neuro linguistica) per creare le professionalità che ruotano attorno al mondo della pizza e della cucina, rappresentato a Palazzo Criscuolo da Riccardo Lettieri e Francesco Sorrentino. E proprio Lettieri, nel suo intervento, ha sottolineato che l’Academy offrirà ai ragazzi interessati l’opportunità, attraverso una selezione, di poter approcciarsi al mondo del lavoro.

Alla terza edizione di “Insieme nelle Bellezze”, tra gli altri, parteciperanno: don Antonio Loffredo, parroco storico del rione Sanità di Napoli, ma soprattutto motore di iniziative di promozione culturale e sociale, Nichi Vendola, uomo politico e giornalista, Paola Barbato, scrittrice e sceneggiatrice di fumetti, Antonio Franchini, scrittore ed editor, Matteo Saudino, insegnante di storia e filosofia, ideatore del canale Youtube “BarbaSophia”.

Di seguito il dettaglio degli eventi in programma.