"Porto il nome di mio zio, morto in combattimento durante la Seconda Guerra Mondiale, in Africa, nel 1941".

Così nel maggio dell'anno scorso l'ammiraglio Felicio Angrisano, torrese doc, nato e residente nella nostra città, mi dichiarò nell' intervista che mi concesse. Nel dicembre del 2021, torresette.news aveva già pubblicato, con un ricordo dello stesso nipote, un articolo sullo zio, decorato con medaglia d'argento alla memoria. Ora ritorniamo su questa vicenda perché siamo venuti in possesso dell'atto di nascita e della foto (concessa dallo zio) del tenente della settima batteria someggiata coloniale, colpito a morte dai nemici inglesi il 17 maggio del 1941, a Gondar, Africa Orientale, e di cui ricorre l'ottantaquattresimo anniversario della sua gloriosa scomparsa.

Felicio Angrisano nacque il 5 aprile 1914, alle ore sette e minuti quindici nella casa dei genitori in Via del Popolo. La madre, Gelsomina De Simone, era la moglie di Pasquale Angrisano. Per l'esattezza al neonato furono dati due nomi, oltre a Felicio anche quello di Vincenzo. Fu dichiarato al Comune da una donna, Francesca Tramontano, prima levatrice e poi corretta in casalinga, in quanto il padre non aveva potuto dichiararlo "per ragione delle sue occupazioni".

Nell'atto c'è anche l' annotazione della morte del tenente. In allegato a questo articolo c'è anche quello del 2021, che invito a leggere in modo che i lettori possano conoscere a fondo questo eroe torrese che ha dato la vita per la Patria, in Africa, esattamente 84 anni fa.