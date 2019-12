A cura della Redazione

Fabio Boccia è stato nominato commissario cittadino per il partito politico "Fratelli d'Italia".

La nomina all'esponente politico di Torre Annunziata è stata notificata ieri, mercoledì 11 dicembre, dal portavoce provinciale di Napoli Aniello Savoia.

Boccia è stato negli anni addietro presidente dell'Ascom oplontina e promotore del progetto Torre Next, mentre suo padre Enrico, cardiologo, ha ricoperto più di una volta il ruolo di consigliere comunale.

"Affronto questo nuovo incarico con la passione che ho da sempre per la politica e per la nostra città - afferma Boccia -. Ho partecipato alla vita pubblica sin da giovane, dalle rappresentanze studentesche agli incarichi associazionistici e professionali. Con mio padre Enrico, ho mostrato il mio interesse alle dinamiche politiche cittadine. Ricordo con piacere la mia prima esperienza partecipativa in campagna elettorale, avevo solo 15 anni. Oggi è cambiato il modo di fare politica, ma lo spirito collaborativo e costruttivo, che mi contraddistingue, è sempre vivo. Ringrazio il coordinatore Provinciale, avvocato Nello Savoia, per la fiducia riposta ed agli amici che ho da sempre vicino. Sviluppo, Lavoro, Economia e Sicurezza, sono questi gli obiettivi del prossimo futuro! Creare le sinergie per lo sviluppo economico della città nel contesto industriale, turistico/ricettivo della fascia costiera che va da Torre Annunziata a Sorrento. Solo attuando una reale politica economica - conclude Boccia - possiamo misurare il grado di civiltà di questo paese!!!