Spaghetti con pomodorini, limone e gamberi, il primo fresco dell'estate

Per la ricetta del giorno di TorreSette.news proponiamo un primo piatto che profuma d’estate e di mare: spaghetti con pomodorini, limone e gamberi. Una preparazione veloce ma gustosa, ideale anche per chi vuole portare in tavola qualcosa di speciale senza trascorrere troppo tempo ai fornelli.
Ingredienti per 4 persone
- 320 g di spaghetti
- 400 g di gamberi freschi
- 300 g di pomodorini
- 1 limone non trattato
- 1 spicchio d’aglio
- olio extravergine d’oliva
- prezzemolo fresco
- sale
- pepe
- mezzo bicchiere di vino bianco
Preparazione
Pulite i gamberi eliminando testa, carapace e filo intestinale. Lasciatene qualcuno intero per decorare i piatti.
In una padella capiente fate soffriggere delicatamente uno spicchio d’aglio con un filo abbondante di olio extravergine. Aggiungete i gamberi e fateli saltare per un paio di minuti. Sfumate con il vino bianco e, una volta evaporato l’alcol, togliete parte dei gamberi dalla padella per evitare che diventino troppo asciutti.
Aggiungete i pomodorini tagliati a metà, regolate di sale e lasciate cuocere per circa 7-8 minuti, mantenendo il condimento piuttosto fresco.
Nel frattempo cuocete gli spaghetti in abbondante acqua salata e scolateli molto al dente, conservando un mestolo dell’acqua di cottura.
Trasferite la pasta direttamente nella padella con i pomodorini, aggiungete nuovamente i gamberi e completate la cottura facendo saltare gli spaghetti con poca acqua della pasta.
A fuoco spento unite la scorza grattugiata del limone, una spolverata di pepe e abbondante prezzemolo tritato. Completate con un filo di olio extravergine a crudo.
Il consiglio
Il segreto è aggiungere la scorza di limone soltanto alla fine, evitando di cuocerla: in questo modo conserverà tutto il suo profumo e regalerà al piatto una piacevole nota fresca.
Per un gusto ancora più mediterraneo si possono aggiungere alcune foglie di basilico fresco al momento di servire.
Tempo di preparazione
Circa 25 minuti.
Abbinamento
Un calice di Falanghina del Vesuvio ben fresca accompagna perfettamente la delicatezza dei gamberi e la nota agrumata del piatto.
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