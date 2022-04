A cura di Ludovica Ragonesi

Adriana Volpe è stata protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove, nel ruolo di opinionista accanto a Sonia Bruganelli, ha osservato con occhio critico i comportamenti degli abitanti della casa più spiata d’Italia.

Ma quella casa Adriana Volpe la conosce molto bene, non solo come opinionista da studio.

Lei stessa è stata infatti una dei gieffini della trasmissione condotta da Alfonso Signorini e la sua partecipazione, risalente al 2020, ha dato un nuovo sprint alla sua carriera.

Un anno felice e da protagonista quindi per la bella Adriana? Niente affatto.

A quel periodo infatti, risale la crisi coniugale, da cui poi è scaturita la definitiva separazione da suo marito Roberto Parli, imprenditore nel settore immobiliare del luxury.

Adriana e Roberto si sono sposati nel 2008 e dalla loro unione è nata, qualche anno più tardi, la piccola Gisele.

Nonostante l’apparenza di un matrimonio felice e saldo, tra i due però qualcosa si è rotto e sembra proprio c’entri la partecipazione di Adriana al Grande Fratello Vip.

Cosa è successo tra Adriana Volpe e suo marito

Ai tempi della sua esperienza da concorrente nella casa del GF, Adriana non avrebbe infatti fatto mistero di una simpatia per uno degli altri concorrenti del reality show, il modello Andrea Denver.

Tanto è bastato per suscitare la gelosia del consorte. Da quel momento in poi Adriana Volpe ha avuto con il marito rapporti sempre più tesi che, dopo qualche tempo, sono sfociati nella definitiva separazione.

I due ex non se le sono di certo mandate a dire. Numerosi sono stati infatti gli attacchi e le frecciatine che si sono scambiati via social.

Addirittura, in un post, l’ex marito avrebbe accusato Adriana Volpe di accompagnarsi ad uomini che sono abituati ad andare in giro per casa in abiti discinti, anche dinnanzi alla bambina.

Quel post è stato poi cancellato, ma non è sfuggito ai follower e ai fan della Volpe.

Per la serie… i panni sporchi laviamoli su Instagram!