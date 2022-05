A cura di Ludovica Ragonesi

Stefano De Martino sta vivendo il suo momento d’oro dal punto di vista professionale.

Il giovane conduttore di Stasera tutto è possibile e Bar Stella, nonché giudice dell’ormai conclusa ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, è senza dubbio il volto su cui la Rai ha deciso di puntare.

Conclusa per De Martino l’esperienza alla guida di Made in Sud (programma attualmente affidato alla conduzione del rapper Clementino e della showgirl Lorella Boccia), la Rai ha digerito e superato lo “sgarro” del conduttore napoletano, che ha temporaneamente abbandonato la rete di Stato per rispondere alla chiamata della De Filippi in Mediaset.

Ma ora che anche Amici è concluso, la Rai vuole di nuovo Stefano De Martino. E gli affida un programma niente male.

Un festival musicale per De Martino e Delogu

Stefano De Martino è dato infatti, secondo quanto riportato dal sito Tv Blog, come il prossimo conduttore di un festival musicale estivo su Rai 2, che condurrà insieme alla collega Andrea Delogu.

Di questo nuovo progetto si sa ancora pochissimo. Il nome del programma musicale infatti non è ancora definito (molto probabilmente prenderà il nome dello sponsor) ma, secondo le anticipazioni del sito, sono certi i due conduttori, Stefano De Martino e Andrea Delogu per l’appunto, e le location dei concerti.

Si tratterà di uno show itinerante in tre città italiane: Roma, dove si terranno due concerti a Piazza del Popolo, poi Rimini e Trieste.

In onda sono programmate sei puntate più un best of.

Considerando che finalmente, dopo gli anni della pandemia, i concerti hanno ripreso il via, ci si aspetta per questo nuovo evento estivo della Rai un notevole successo di pubblico.

Se poi a guidare gli spettatori in piazza e da casa c’è Stefano De Martino, allora il trionfo è assicurato!

