A cura di Ludovica Ragonesi

Michelle Hunziker è pronta per la seconda edizione del suo show Michelle Impossible.

La showgirl ha annunciato, a sorpresa, sui social la notizia bomba.

I vertici di Mediaset devono aver gradito molto il one-woman-show della ex signora Trussardi che, con un programma cucito su misura su di lei, è stata la protagonista di due serate evento su Canale 5.

“Primo giorno di scuola” dunque per il team di autori della bionda svizzera.

Riunioni e brainstorming per mettere a punto la seconda edizione del fortunato programma della Hunziker, che lo scorso inverno ha tenuto incollati allo schermo i telespettatori della rete ammiraglia di Mediaset.

Lo scorso febbraio abbiamo visto una super frizzante Michelle che ha raccontato nel suo show ricco di balli, canti, tanto spettacolo e vecchi amici, i 25 anni della sua carriera.

Tra i personaggi che hanno accompagnato Michelle Hunziker in una strepitosa avventura televisiva, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Serena Autieri, Noemi, Ambra Angiolini e, dulcis in fundo, sua figlia Aurora Ramazzotti.

Come dimenticare poi il duetto emozionante ed il bacio a stampo con il suo primo marito, il cantante Eros Ramazzotti.

Con l’intenzione quindi di ripetere il successo della prima edizione, il programma verrà riproposto nuovamente ed inserito, molto verosimilmente, nel palinsesto invernale di Canale 5.

Michelle Hunziker, il sereno dopo la tempesta

Michelle Hunziker è attualmente alla guida di Striscia la notizia insieme a Gerry Scotti.

Perfetti insieme, i due conduttori guidano il tg satirico della sera, divertendo il pubblico da casa con gag esilaranti che testimoniano una completa sintonia tra colleghi.

Michelle Hunziker sembra dunque aver ritrovato la felicità, dopo i mesi difficili della separazione dal marito Tomaso Trussardi.

A gonfie vele per Michelle non solo la carriera ma anche l’amore, che è tornato a bussare alla sua porta, sotto le sembianze del bellissimo dottore sardo, nonché ex gieffino, Giovanni Angiolini.