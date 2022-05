A cura di Ludovica Ragonesi

Selvaggia Roma ci va giù pesante e non le manda a dire.

Parole schiette quelle dell’influencer romana che, in un video postato sul suo profilo Instagram, ci ha tenuto a dire la sua.

La questione che ha suscitato l’interesse della modella e influencer riguarda i recenti episodi di vandalismo che sono avvenuti nella sua città.

La Capitale è infatti presa d’assalto in questi giorni da migliaia di turisti, pronti a godersi le bellezze e l’arte della Città Eterna.

Il caldo insolito di questo periodo, non rende di certo agevoli i percorsi turistici tra musei e monumenti, e così, non di rado, si incontra qualche buontempone che decide di porre rimedio alla canicola, tuffandosi nelle fontane della città.

Idea bizzarra ma soprattutto maleducata (oltre ad essere un atto vandalico).

L’episodio in questione ha visto protagonisti due turisti che si sono immersi, come se nulla fosse, nella Fontana del Prigione, in via Goffredo Mameli, sotto al Gianicolo, in pieno quartiere Trastevere.

La coppia incriminata, non solo cercava refrigerio, ma ha pensato bene (cioè male!) di lavarsi e… addirittura depilarsi all’interno della fontana.

L’indecoroso episodio è stato riportato da tutti i media nazionali.

Sconcertata e desiderosa di dire la sua, Selvaggia Roma ha pubblicato un video per comunicare il suo pensiero sui protagonisti dello sfregio al decoro pubblico: “Non avete rispetto di niente e di nessuno”.

Come darle torto.

Selvaggia Roma, dopo una lunga solitudine ritrova l’amore con Luca

Selvaggia Roma è diventata un personaggio molto popolare sui social, grazie alla notorietà arrivata con la partecipazione al programma Temptation Island, storico reality sulle coppie, condotto da Filippo Bisciglia.

Selvaggia nel 2017 prese parte al programma insieme al fidanzato dell’epoca, Francesco Chiofalo, anch’egli divenuto molto popolare sia sui social che in tv.

Finita la storia con Chiofalo, Selvaggia Roma ha ritrovato nuovamente l’amore insieme al calciatore del Pomezia, Luca Teti.

I due sono molto affiatati e desiderano presto costruire una famiglia insieme.