A cura di zara penna

Carlo Conti è certamente uno dei presentatori più amati e stimati di casa Rai. I programmi da lui condotti riscontrano sempre particolare gradimento da parte dei telespettatori, portando in dote alla tv di Stato grandi numeri in termini di share e audience.

E’ il caso di Tale e Quale show, il talent che ogni anno si conferma come la trasmissione più seguita del venerdì sera. E a tal riguardo, Carlo Conti è già a lavoro per la scelta del cast dell’edizione 2022.

I personaggi famosi, tra trucchi e parrucche, hanno modo di vestire i panni di grandi star della musica nel tentativo di imitarli. Da alcuni anni, ha preso piede una sorta di gemellaggio tra Tale e Quale Show e il Grande Fratello Vip. Infatti, tanti dei vipponi usciti dalla Casa più spiata d’Italia, hanno poi partecipato al programma di Carlo Conti, dando sfoggio del loro talento.

Ex gieffine nel cast di Tale e Quale Show?

Anche quest’anno, con molte probabilità, il copione si ripeterà. E’ in corso, infatti, una trattativa con le sorelle Selassié, protagoniste della sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, per portarle allo show che vede al timone il conduttore toscano. Voci di corridoio, però, sussurrano che il loro provino non sia andato particolarmente bene.

Oltre alle tre sorelle Selassié, un’altra ex gieffina sarebbe voluta entrare a far parte del cast di Tale e Quale Show. Si tratta di Patrizia Pellegrino, che però pare non abbia il gradimento di Carlo Conti.

La showgirl di origini napoletane, ha però tutto sommato preso bene il rifiuto, e si è anche espressa sulla possibile partecipazione delle sorelle Selassié: “Sono ragazze giovani e promettenti, tutte e tre molto forti con tantissima personalità. Auguro a tutte e tre tantissimo successo”.

Restano ancora top secret i nomi degli altri personaggi che entreranno a far parte del cast. Ma Carlo Conti assicura che sarà un’edizione scoppiettante con un cast stellare.