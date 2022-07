A cura di zara penna

Rai: Selvaggia Lucarelli da giudice di Ballando con le stelle a conduttrice di un nuovo programma.

Sarà la giudice più temuta del cast di Ballando con le Stelle, il talent show Rai condotto da Milly Carlucci.

Nelle scorse settimane alcune dichiarazioni della giornalista hanno fatto ipotizzare il suo addio allo show di Milly Carlucci per alcuni screzi e malumori nati dietro le quinte, ma in realtà Selvaggia Lucarelli è stata di nuovo confermata tra i giurati per l’edizione 2022 di Ballando.

Ma per la Lucarelli questo non sarà solo l’anno di Ballando con le stelle, ma si appresta a condurre un game show.

Il nuovo programma condotta da Selvaggia Lucarelli e Marco Travaglio

A fornire dettagli e anticipazioni sulla trasmissione è il sito DavideMaggio.it che spiega che la giornalista sarà insieme a Marco Travaglio alla conduzione Cartacanta-Il Quiz, che inizierà stasera venerdì 22 luglio alle 22,45 su Nove.

Il game show condotto da Selvaggia Lucarelli e Marco Travaglio sul Nove vedrà protagonisti in ogni puntata esponenti importanti del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e dell’informazione.

Ecco quanto si legge sul sito di Maggio: “Ci saranno due concorrenti sfidanti e la trasmissione sarà divisa in due fasi di gioco. Nella prima ci sarà una sfida diretta tra due concorrenti e colui che risponderà correttamente a due domande si aggiudicherà il titolo di campione. A questo punto si passerà alla seconda fase, quella finale, che vedrà un faccia a faccia tra il concorrente e Marco Travaglio, dove le domande saranno concentrate su un personaggio importante in particolare, che può essere del mondo della politica. In questa trasmissione la Lucarelli svestirà i panni di giudice per indossare quelli più inusuali di notaio”.

Un’estate lavorativa per la Lucarelli. Nel frattempo Milly Carlucci sta lavorando al nuovo cast della nuova esilarante edizione. Tra i nomi dei nuovi vip in gara Nino D’Angelo, Nancy Brilli e Gabriel Garko.