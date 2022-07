A cura di Gilda Riga

Edoardo Tavassi, ex naufrago dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, si è raccontato all’emittente Radio Radio nel corso del programma radiofonico Non Succederà Più.

Intervistato da Giada Di Miceli, il fratello di Guendalina ha affrontato la questione reality, rivelando che dopo l’esperienza in Honduras potrebbe anche partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip (che inizierà il prossimo 19 settembre) nel caso in cui Alfonso Signorini glielo proponesse. Ha anche smentito le voci circa una sua possibile partecipazione allo show Lol – chi ride è fuori, in onda su Amazon Prime Video, e si è lasciato andare ad alcune affermazioni sull’ex gieffina e giudice de La Pupa e Il Secchione Show, Soleil Sorge.

“Il Grande Fratello Vip? Sì, ti dico che lo farei – ha dichiarato Tavassi a Radio Radio -. Ovvio che uscito dall’Isola, rinchiudersi in una casa e stare sei mesi senza contatti con il mondo esterno non è il massimo. Però l’idea di stare in una casa con i comfort, mangi, fumi e fai come ti pare, è totalmente diverso da L’Isola. Quindi se Alfonso mi chiamasse, probabilmente accetterei”.

Edoardo Tavassi pazzo di Soleil Sorge

Sulla bella Soleil Sorge, a sua volta ex concorrente del GF Vip e protagonista di una breve incursione in Honduras nel corso dell’ultima edizione del reality, Edoardo Tavassi si è lasciato andare ad alcuni apprezzamenti.

“Esteticamente è il mio prototipo di persona… mi spiace Mercedesz (Henger, ndr), ma Soleil è Soleil, mi piace! Il carattere è molto forte, ed esteticamente mi piace da morire. Se ci sentiamo? Manco mi segue su Instagram, manco mi guarda. Se ho delle chances? Ma zero, io lo capisco subito, Mi ha colpito all’Isola, ha avuto un bellissimo impatto. Poi, vabbè, è ovvio che non poteva succedere assolutamente nulla. Penso che io possa essere l’ultima persona che guarderebbe sulla faccia della terra”.

Povero Edoardo, Soleil gli ha spezzato il cuore!