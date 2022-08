A cura di zara penna

Nek pazzo per la ballerina di Amici di Maria De Filippi. Fan sconvolti.

Nek è una delle voci più amate in Italia. La sua carriera è iniziata nel lontano 1993, e tutt’ora uno degli artisti più seguiti in assoluto. Secondo la Federazione Industria Musicale Italiana, l’artista romagnolo ha venduto più di 10 milioni di dischi in tutto il mondo.

Anche la vita sentimentale di Filippo Neviani, in arte Nek, è stata segnata da importanti traguardi affettivi. Il cantante è felicemente sposato con Patrizia Vacondio. La coppia è convolata a nozze nel 2006, ed ha avuto una bambina di nome Beatrice, che adesso ha dodici anni.

Nonostante sia felicemente sposato, sembra che Nek abbia una certa simpatia per una delle ballerine dell’edizione 2020 di Amici. Si tratta di un’allieva della classe di danza classica della professoressa Alessandra Celentano. La studentessa di ballo è arrivata alla fase finale del programma assieme al cantante Aka7even, alla ballerina Giulia Stabile e al suo fidanzato Sangiovanni.

Nek, il like all'ex ballerina di Amici non sfugge alle fan

Si tratta di Serena Marchese, la quale nelle scorse ore ha pubblicato un suo throwback postando una foto di un po’ di tempo fa. Serena, in quell’occasione, indossava un completo da ballerina nero decorato con frange, e Nek, vedendo lo scatto, non ha potuto fare a meno di lasciarle un bel like. Un gesto che non è passato inosservato alle tante fan del cantante e della stessa ex ballerina di Amici.

Il suo è sicuramente un interesse spassionato o solamente artistico. Abbiamo già accennato alla felice e serena vita sentimentale di Nek, padre di una bellissima bambina.

Dal punto di vista lavorativo, il cantante ha intrapreso anche la carriera di conduttore televisivo. Sembra, infatti, che la Rai lo voglia nuovamente al timone di un programma tutto suo, dopo il grande successo ottenuto con Dalla strada al Palco, show andato in onda su Rai 2 la scorsa primavera.