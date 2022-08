A cura di Gilda Riga

Elisabetta Gregoraci ha una nuova relazione? Il gossip, nel corso delle ultime settimane, continua prepotentemente a farsi strada, e gli indizi a supporto di questa tesi iniziano ad essere veramente troppi per essere ignorati.

Dopo gli impegni a Battiti Live, che l’hanno portata in giro per l’Italia, la showgirl originaria di Soverato si è goduta le meritate ferie facendo tappa, tra l’altro, in Costa Smeralda e a Forte dei Marmi. Proprio in Versilia, stando a quanto riferito da Di Più, avrebbe incontrato nel corso dell’inaugurazione di un’attività, la sua nuova fiamma, con il quale avrebbe anche trascorso alcuni giorni di vacanza.

Si tratta di Giulio Fratini, 30 anni, considerato dalla rivista Forbes come uno dei giovani imprenditori italiani di maggior successo. Figlio di Sandro Fratini, ha ereditato in giovanissima età la ricca impresa di famiglia, l’azienda di abbigliamento Rifle fondata dal nonno. Circostanza che lo ha reso uno degli scapoli più ambiti sulla piazza. In molti lo ricorderanno anche per le sue relazioni con Raffaella Fico, ex di Mario Balotelli e del Grande Fratello (in entrambe le versioni) e Roberta Morise, professoressa de L’Eredità di Carlo Conti.

Giulio ha una passione smisurata per il lusso (del resto può assolutamente permetterselo) e in particolare per gli orologi. Secondo i beninformati, infatti, è uno dei principali collezionisti del mondo, e ne possiede oltre duemila pezzi tra Rolex, Richard Mille, Audemars Piguet, Patek Philippe e Vacheron Constantin, per un valore stimato complessivo di circa un miliardo di euro.

Elisabetta Gregoraci beccata in Sicilia con la sua nuova fiamma

Nelle ultime ore è emerso un ulteriore dettaglio sul flirt tra la Gregoraci e Fratini rivelato dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Sembrerebbe, infatti, che i due “piccioncini” continuino a frequentarsi in gran segreto, con gli ultimi rumors che li segnalano insieme in Sicilia in un resort di lusso.