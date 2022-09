A cura di Gilda Riga

Alberto Matano compie 50 anni. Il conduttore de La Vita in Diretta festeggia il 9 settembre mezzo secolo di vita, e si conferma uno dei volti televisivi più amati dal pubblico italiano, tanto che con il suo programma è leader indiscusso di ascolti nella fascia pomeridiana di riferimento.

Il 2022 è stato un anno particolarmente intenso per Matano. Lo scorso 11 giugno ha coronato il suo sogno d’amore sposando il suo storico compagno Riccardo Mannino. Il rito civile è stato officiato da Mara Venier, grande amica di Alberto, alla presenza degli ufficiali di Anagrafe e del sindaco del comune di Labico, cittadina del Lazio.

Ma quest’anno è stato anche ricco di soddisfazioni professionali: La Vita in Diretta, che è tornata con la nuova stagione lunedì 5 settembre, si conferma come programma di punta del day time di Rai 1, con il pubblico televisivo che ritiene irrinunciabile l’appuntamento pomeridiano con il talk di Alberto Matano e dei suoi ospiti in studio.

Alberto Matano compie 50 anni: gli auguri social

Ovviamente, l’account Instagram del conduttore calabrese è stato letteralmente invaso dai messaggi di auguri di buon compleanno da parte dei follower che lo seguono, e degli amici del mondo dello spettacolo.

“Sei un super schianto!” scrive Anna Pettinelli; “Auguriiiii” il commento di Nunzia De Girolamo; “Auguri amico mio meraviglioso! Sei sempre più bello”, dice Rocio Morales. Sono solo alcuni dei tantissimi messaggi di auguri recapitati ad Alberto Matano su Instagram, che oggi sarà impegnato nell’ultimo appuntamento settimanale de La Vita in Diretta. Dopodiché, potrà dedicarsi a festeggiare il suo compleanno in compagnia del marito Riccardo e degli amici.

Buon compleanno, Alberto!