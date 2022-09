A cura di Franci Russo

Dopo un’estate all’insegna dell’amore e del relax, Alberto Matano è tornato al timone de La Vita in Diretta, uno dei programmi più seguiti e apprezzati dagli italiani.

E’ stato un inizio con il botto, visto che ha letteralmente stracciato la concorrenza, in particolare Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio Cinque. Barbara si è classifica seconda secondo i dati Auditel. Nonostante sia molto seguita anche sui social, la conduttrice partenopea non è riuscita ad avere la meglio su Alberto Matano e la sua Vita in Diretta, in onda su Rai 1.

Alberto Matano batte Barbara D'Urso

I numeri del resto parlano chiaro: 1 milione e 548 mila spettatori con il 19.59% di share è stato il risultato ottenuto nel corso della prima puntata del programma condotto da Matano, mentre la D’Urso ha ottenuto 1 milione e 318 mila spettatori con il 17% di share.

Un risultato che comunque ha soddisfatto Barbara, che ha ringraziato pubblicamente su suoi social il suo amato pubblico. “Ieri al debutto eravate tantissimi, ci avete regalato una partenza fantastica!”. Ovviamente ha anche ringraziato chi la segue con affetto e tanta stima da tanti anni: “Grazie, grazie, grazie e ancora grazie! Col cuore…”.

Barbara tornerà anche ad esibirsi in teatro, sua grande passione, ma la sua permanenza in tv non è in pericolo, forte del rinnovo del contratto con Mediaset.

Sarà certamente un compito assai arduo battere La Vita in diretta, che anche l’anno scorso è stata la trasmissione più seguita in quella fascia oraria. Nonostante Pier Silvio Berlusconi abbia dato dei limiti alla D’Urso sui temi da affrontare nel salotto di Pomeriggio Cinque, con l’obiettivo di evitare il "trash", che l’ha fatta da padrone nell’edizione dello scorso anno, il pubblico italiano al momento sembra preferire ancora una volta Alberto Matano.