Elodie e Andrea Iannone insieme: ecco come ha reagito sui social il rapper Marracash.

E’ una notizia che circola nelle ultime settimane e che coinvolge la cantante Elodie ed Andrea Iannone.

Tra i due sembra essere sbocciato l’amore. Secondo alcune fonti vicine alla nuova coppia, Andrea Iannone sarebbe rimasto talmente colpito e affascinato da Elodie da non riuscire più a staccarle gli occhi di dosso. Andrea è single da ormai diverso tempo, e quando ha incontrato Elodie ne è rimasto letteralmente folgorato.

Discorso a parte per la bellissima cantante che in diverse occasioni ha dichiarato di essere ancora innamorata di Marracash.

La dichiarazione di Elodie nei confronti di Marracash

Ecco quanto affermato dall’ex cantante di Amici di Maria De Filippi: “Io sono ancora innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore. Marracash è una persona molto importante per me, se ho bisogno di un parere, se ho un’idea, un dubbio, spesso mi confronto con lui. Nessun prossimo fidanzato sarà mai alla sua altezza”.

Dopo poche settimane da queste importanti dichiarazioni di Elodie su Marracash spuntano le prime foto della cantante insieme a Iannone.

La dichiarazione di Marracash sul rapporto con Elodie

Cosa penserà Marracash a proposito di questa relazione? In una recente intervista a Il Corriere della Sera è tornato a ribadire il concetto che da sempre, i due, hanno cercato di far capire a tutti i loro fan: la loro relazione è diversa. “Come ho già detto tante volte, il nostro rapporto non è mai stato una relazione come la intende la gente là fuori, abituata a incasellare tutto”.

Non tarda ad arrivare dunque la reazione di Marracash sui social. Il giovane rapper pubblica nelle sue stories Ig una serie di concerti passati quando accanto a lui c’era Elodie.

Messaggi subliminali o un semplice excursus degli eventi che lo hanno reso popolare e famoso?