Elodie e Andrea Iannone escono allo scoperto. La cantante e il pilota non si nascondono più e le foto di queste ore confermano le indiscrezioni dello scorso agosto su un loro possibile flirt.

“Avvinghiati l’uno all’altro”: il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini mostra la nuova coppia di innamorati che vogliono vivere la loro relazione alla luce del sole. “Lei, tra le braccia di lui, si mette finalmente alle spalle il dolore per la rottura con Marracash”.

Elodie e Iannone furono paparazzati insieme per la prima volta lo scorso mese mentre si trovavano in Sardegna in compagnia di alcuni amici. In seguito furono “beccati” da soli all’aeroporto di Malpensa in attesa di prendere un volo.

Si pensava si trattasse di una semplice amicizia, ma le immagini pubblicate da Chi non lasciano spazio ad alcun dubbio. La cantante e l’ex fiamma di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis hanno una relazione amorosa, e a quanto pare non hanno più alcuna intenzione di nascondersi.

Elodie si getta (forse) definitivamente alle spalle la tormentata storia d’amore con Marracash. In un’intervista al Corriere della Sera dello scorso maggio, il rapper aveva dichiarato che il suo rapporto con l’ex cantante di Amici non era “definibile”, ma che i due si vogliono molto bene e continueranno a volersene. Elodie, dal canto suo, ha sempre ribadito in più di un'occasione che Marracash è la persona che amerà di più in tutta la sua vita, e che nessuno dei suoi prossimi fidanzati sarà mai alla sua altezza.

Parole che non faranno sicuramente piacere ad Andrea Iannone. Nel frattempo i due sono pronti a gettarsi a capofitto in questa nuova storia d’amore. Anche questa volta, l’ex pilota ha tagliato nuovamente per primo il traguardo.