LDA è da sempre molto attivo sui social e ora torna con una denuncia che spiazza tutti. Il figlio di Gigi D’Alessio ha fatto molto parlare di sé nella scuola di Amici fino alla sua eliminazione, che è stata molto sofferta sia da parte dei compagni che dei suoi fan.

Durante tutto il percorso, il cantautore partenopeo ha provato a staccarsi dall’etichetta di “figlio di” che gli è stata immediatamente attaccata addosso, soprattutto dalla sua insegnante di canto Anna Pettinelli, che dal primo giorno lo ha attaccato gratuitamente.

LDA è pronto ad affrontare un piccolo tour che lo vedrà impegnato nelle principali città italiane, Roma, Milano e Napoli con il suo nuovo disco.

LDA, il duro attacco nei confronti della Generazione Zeta

Nel frattempo, poche ore fa è arrivata una vera e propria denuncia sui social. L’ex allievo di Amici si è scagliato contro la sua stessa generazione: “Sono atti scandalosi” ha scritto su Instagram rivolgendosi alla cosiddetta Generazione Zeta, di cui lui stesso fa parte, ma a cui non sente di appartenere: “Queste sono storie abbastanza serie, perché io più vedo determinate cose, più mi viene lo schifo di essere nato in questa generazione qui. Ormai vedo solo ragazzi in giro che vanno a rompere cose, vanno a rompere i c******i alla gente, a spaccare tutto. Io dico, io faccio, io sono. Ma che dici? Che fai? Chi sei? Che si nu’ scem”.

Da sempre, il cantante partenopeo ci tiene a dare il buon esempio e chiede di fare altrettanto: “Ma tu non ce l’hai un fratellino più piccolo, un cuginetto più piccolo? Tu dovresti dare il buon esempio, dico tu ma ci sono troppe persone. Vuoi dare il buon esempio e far capire che non è giusto quello che stai facendo? Che sono atti scandalosi che fanno ridere solo i coglioni come voi? Soprattutto non ti viene voglia di fare qualcosa di costruttivo nella tua vita?”.