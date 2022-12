E’ il suo primo anno, e a quanto pare, anche l’ultimo a Grande Fratello Vip. Orietta Berti sarebbe sul punto di chiudere la sua breve esperienza al GF Vip in qualità di opinionista al fianco di Sonia Bruganelli.

A rivelarlo è Alberto Dandolo, sulle pagine del settimanale Oggi.

Ecco le sue parole: “Orietta Berti, complice un lauto contratto, sta spopolando in qualità di opinionista nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La iconica artista emiliana però avrà un ruolo come guest star in un episodio della prossima stagione della fiction di successo targata Rai1 Che Dio ti aiuti”.

La cantante si è divertita nel ruolo di opinionista e ci ha fatto divertire, ma vuole abbandonare per dedicarsi ad altro.

Nuovo ingresso nella Casa del Grade Fratello Vip: Nicole Murgia

Intanto il clima della casa sono è sempre più teso. Entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 7 Nicole, la sorella del calciatore Alessandro Murgia, al centro del gossip da qualche mese per via delle notizie riguardanti la gravidanza di Vittoria Deganello. Quest’ultima, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è incinta del suo primo figlio da mamma single. Infatti, al suo fianco non c’è il padre del bambino, che sarebbe appunto Murgia, con cui ha avuto una breve relazione caratterizzata anche da non poche polemiche.

La loro relazione è giunta al termine questa estate, quando la Deganello è rimasta incinta. A lanciare l’indiscrezione è stato inizialmente Amedeo Venza.

Alessandro Rosica, l’Investigatore social, su Instagram ha prima smentito e poi confermato la notizia di Nicole. “Cambio di rotta arrivato qualche minuto fa. Nicole Murgia aveva inizialmente rifiutato il Grande Fratello ma alla fine ha avuto la liberatoria dal marito! A sorpresa entrerà al Grande Fratello e noi non vediamo l’ora. Quanti altarini cadranno”.

Pare che Nicole Murgia avesse inizialmente rifiutato la proposta di varcare la porta rossa come nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7. “Alla fine l’hanno convinta”, scrive Rosica.