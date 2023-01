E’ risaputo che per far fronte a C’è posta per te di Maria De Filippi su Canale 5, la Rai ha deciso di trasmettere il sabato sera Tali e Quali, il programma di Carlo Conti con le esibizioni di artisti dilettanti, scelti dalla redazione per il loro essere “naturalmente” identici in tutto o per tutto ai personaggi musicali che interpretano. .

Durante una delle puntate registrate lo scorso anno, e andata in onda sabato scorso, Cristiano Malgioglio tira fuori il nome di Maria De Filippi. E’ risaputo che il cantautore italiano è un grande fan della De Filippi, e Malgioglio, chiamato a giudicare l’imitazione di Michele Bravi, cita proprio il suo nome. “Michele ha questa grande teatralità che molti magari non hanno. Per questo, cara Loretta, come tu magari non sai, la nostra grande Maria De Filippi se l’è preso”.

L’ironia di Loretta Goggi nei confronti di Cristiano Malgioglio

Cristiano viene subito interrotto dalla Goggi che con ironia afferma: “E se tu non parli di Maria De Filippi ti senti male”. Pronta e immidiata la replica di Cristiano Malgioglio che con simpatia afferma: “Mi viene spontaneo! Mi viene spontaneo, ma è normale cari autori!”. Ovviamente Cristiano non sapeva che la puntata in questione sarebbe andata in onda di sabato sera in contemporanea con il programma di punta di Maria De Filippi, ovvero C’è posta per te.

A raffreddare gli animi ci ha pensato Carlo Conti: “Voglio mandare una lettera a C’è Posta Per Te per prendere Malgioglio“.

La sfida sui dati auditel tra Carlo Conti e Maria De Filippi, vede in grande vantaggio la seconda. C’è Posta Per Te ha ottenuto 4.895.000 telespettatori, pari a uno share del 30,35%; mentre su Rai 1 Tali e Quali ha fatto 3.508.000 pari a uno share del 20,54%.

Carlo Conti però ha diverse volte evidenziato che tra lui e Maria De Filippi non ci sarà mai competizione per il forte legame di amicizia che lega i due da anni.