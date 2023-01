Mediaset: Rita Dalla Chiesa, ritorna a Forum su Canale 5?

Forum è stata per tanti anni la trasmissione associata al volto di Rita Dalla Chiesa.

Di punto in bianco però la conduttrice abbandonò circa 10 anni fa lasciando il posto a Barbara Palombelli.

Nonostante siano passati anni, il pubblico fedele di Forum ancora non si è rassegnato all’idea che l’amata Rita sia scomparsa dal piccolo schermo.

Dalla Chiesa decise di punto in bianco di lasciare quello che per lunghi 15 anni era stata la sua seconda casa, ovvero gli studi di Forum.

Era il 2013 quando Rita Dalla Chiesa decise di uscire dal programma di Canale 5 e Rete 4, e dire addio al suo pubblico.

Rita Dalla Chiesa ospite a Verissimo di Silvia Toffanin

A distanza di tempo, Rita spiega a Verissimo da Silvia Toffanin i motivi che la spinsero ad abbandonare il programma, raccontando che a suo tempo fu chiamata dall’emittente televisiva La7 ricevendo una proposta di lavoro alla quale non seppe rinunciare.

Questa esperienza con La7 però non fu come quello che si aspettava. Iniziò con la conduzione del talk show La settima onda, che fu poi posticipato al 2014 per poi venire definitivamente calcellato.

Questa poca serietà portò la conduttrice, ed ex moglie del compianto Fabrizio Frizzi, alla risoluzione del contratto e abbandonò così non solo La 7, ma il mondo dello spettacolo e del piccolo schermo. Ora è deputata a Montecitorio, eletta nel collegio uninominale di Molfetta.

Rita però ha anche ammesso che in tutto questo tempo non ha mai perso la fiducia di tornare come protagonista in TV ed è sempre pronta a rimettersi in gioco in prima linea.

C’è chi pensa che voglia ritornare a Forum e che sia in lite con l’attuale conduttrice Barbara Palombelli. Ma non è così. Tra le due donne c’è molta stima e affetto e non c’è alcuna rivalità. Di un suo possibile ritorno a Forum, mai dire mai.