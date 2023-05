Viva Rai 2 è il programma condotto da Fiorello e in onda sulla seconda rete Rai tutte le mattine dalle ore 7,15 alle ore 8,00, ad eccezione del sabato e della domenica.

Tutti i giorni sono ospiti di Fiorello personaggi famosi del mondo della musica, dello spettacolo e del cinema. Non solo, lo showman interloquisce spesso al telefono con leader politici, quali Giorgia Meloni, Elly Schlein e Matteo Renzi.

Stamattina l’ospite di turno doveva essere Gianni Morandi. Lo stesso cantante era intervenuto il giorno precedente in collegamento con Fiorello, dove fra una risata e l’altra aveva abbozzato anche il suo nuovo brano “Evviva”, cantato in collaborazione con Jovanotti (guarda il video sotto).

Purtroppo l’eterno ragazzo di Monghidoro ha dovuto dare forfait. Il motivo? Il maltempo, che imperversa da qualche giorno in tutta Italia ed in particolare nel centro-nord.

Il forfait di Morandi dovuto al maltempo. Fiorello: “Gianni ha la casa allagata”

E’ stato lo stesso Fiorello ad annunciare, con un po’ di rammarico, la mancata presenza del suo amico. “Morandi non c’è, ha anche lui la casa allagata”. Senza Gianni come si fa? Io ho però ho un santo in Paradiso che mi risolve il problema. Sapete chi è? Jovanotti!”.

“Io sono amico di Gianni Morandi – dichiara in video Jovanotti – e lo porterò in tv, con Fiorello che imiterà me”.

E così è stato. Fiorello ha interpretato la canzone “Evviva” nelle vesti di Jovanotti, mentre Biggio, l'altro co-conduttore di Viva Rai 2, ha indossato una maschera di Gianni Morandi, imitandone le movenze. La voce, invece, era quella originale del cantante bolognese. Tutto sommato un ripiego abbastanza originale.

La trasmissione è andata avanti con l’intervento al telefono di Matteo Renzi nel suo nuovo ruolo di direttore del quotidiano Il Riformista. Dopo una piccola gag in cui il leader di Italia Viva ha imitato la Meloni, Renzi si è rivolto a Fiorello: “Dopo aver intervistato l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti la prossima intervista sarà a te”.