Federica Pellegrini è incinta! E’ stata la stessa campionessa di nuoto, in un video di coppia con Matteo Giunta, a dare conferma della gravidanza.

Dopo le foto pubblicate dal settimanale Chi, nelle quali si vede la Divina con una dolce rotondità, arriva la conferma anche dai diretti interessati. Federica Pellegrini ha scelto si annunciare la gravidanza con un video sui social. Per farlo, ha scelto un modo decisamente particolare, approfittando della performance in vasca della nuotatrice Mollie O’Callaghan che, dopo 14 anni, le ha strappato per 13 centesimi il record sui 200 stile libero.

“Ma lo riprenderemo”, si legge sulla pancia dell’ex nuotatrice che, per togliere ogni dubbio, correda il suo post con l’emoticon di una donna incinta.