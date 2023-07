Quello che sta attraversando Antonella Fiordelisi non è di certo un periodo facile. La fine della tormentata storia d’amore con Edoardo Donnamaria, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, ha messo a dura prova l’influencer campana, che fa ancora fatica a voltare pagina, anche perché negli ultimi giorni ci sono stati segnali di riavvicinamento.

Segnali di riavvicinamento tra Antonella e Edoardo

I due ex vipponi, infatti, hanno presenziato ad un evento in provincia di Ravenna, già programmato prima che si lasciassero, e in quell’occasione a sorprendere è stata la complicità che i due hanno mostrato di non aver perso, nonostante le divergenze che hanno caratterizzato le ultime settimane. Video e foto con sorrisi, abbracci e sguardi d’intesa hanno fatto immediatamente il giro dei social. Ma a mandare in estasi i numerosissimi fan della coppia, è stato un video in cui Antonella ammette di sperare ancora in un ritorno di fiamma: “E’ davvero difficile coltivare queste cose fuori. Se continuerà o meno la nostra storia? Spero di sì”.

Poi, il giorno successivo, sono arrivati ulteriori segnali incoraggianti. La Fiordelisi ha postato una storia su Instagram con in sottofondo “Piccolo sole”, il nuovo singolo di Donnamaria ispirato proprio alla storia d’amore con l’influencer campana. Poco dopo, lo stesso Edoardo ha ripostato la storia dell’ex fidanzata.

Antonella Fiordelisi ammette: "Mi è scesa qualche lacrimuccia"

Intanto, nelle ultime ore, Antonella ha condiviso su Instagram una storia che ha fatto preoccupare i fan. A quanto pare, infatti, l’ex vippona sta patendo in maniera particolare la solitudine dopo la rottura con Edoardo: “Avete mai vissuto da soli? Questo mese per me è stato difficilissimo. Non vi nego che quasi tutti i giorni prima di addormentarmi scendeva qualche lacrimuccia. Ho cercato di stare gran parte della giornata con la mia migliore amica, con gli amici. Ho praticato tanto sport. Non pensavo di essere così debole, ma questa cosa probabilmente mi ha fortificato. Domani sera finalmente andrò dalla mia famiglia e cercherò di godermi il più possibile le vacanze estive”.