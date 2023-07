“Il mondo è piccolo”. Ebbene sì, due delle protagoniste dei reality di punta di Mediaset, ovvero il Grande Fratello Vip e Temptation Island, hanno scoperto di conoscersi.

Antonella Fiordelisi: "Ho scoperto di conoscere Perla"

Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi e Perla Vatiero, entrambe originarie di Salerno. A rivelarlo è stata la stessa ex vippona, che su Twitter ha pubblicato una foto proprio in compagnia dell’ormai ex fidanzata di Mirko Brunetti. “Ho appeno scoperto che l’ho conosciuta anni fa a Angri tramite un amico”, ha scritto.

Anche Perla, così come Antonella, ha un’attività online. Infatti, ha un negozio di vestiti, mentre la Fiordelisi ha da poco lanciato la sua prima capsule di gioielli “The Queen Scaccomatto”. Ad accomunare le due influencer, oltre alle origini, sono le disavventure sentimentali. L’ex schermitrice, infatti, è reduce dalla fine della tormentata storia d’amore con Edoardo Donnamaria (anche se nelle ultime ore si sta facendo largo l’ipotesi di un ritorno di fiamma), mentre la Vatiero, nella puntata di Temptation Island andata in onda lunedì 24 luglio, ha chiuso la sua relazione con Mirko Brunetti, con il quale ha avuto una storia durata cinque anni.

Il presunto flirt di Perla Vatiero con il single Igor

Proprio al riguardo, l’Investigatore social Alessandro Rosica ha svelato che la salernitana e il single Igor, con il quale è nata una complicità nel villaggio, sono stati avvistati in un hotel, e oggi sono fidanzati e felici: “Svelato il mistero della foto in hotel di circa tre settimane fa. Ma non erano Mirko e Perla, bensì il tentatore Igor e Perla. Ad oggi sono fidanzati e felici”.