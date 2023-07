Dopo aver attraversato la tempesta, tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è tornato nuovamente il sereno. Negli ultimi due mesi, i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip si sono lasciati e ripresi per ben tre volte, tenendo con il fiato sospeso i loro numerosissimi fan.

Dopo l’ultima litigata avvenuta alcune settimane fa in Sardegna, l’imprenditore veneto aveva dichiarato che tra lui e la modella di origini venezuelane era finita “senza margini di ritorno”. Ma, dopo pochi giorni, i due hanno fatto la pace, e adesso la loro storia d’amore sembra procedere a gonfie vele.

Daniele, cos'è successo con Oriana dopo la lite in Sardegna

Durante una live su Twitch, Daniele ha raccontato com’è avvenuto l’ultimo riavvicinamento: “Siamo rimasti al telefono tipo ore e basta. Dopo ci siamo messi d’accordo per vederci e io le ho detto ‘dai, vieni qua’ e ci siamo visto. Ci sono delle cose che non si riescono a spiegare. Diciamo che abbiamo preferito evitare, lasciar perdere e fare in questo modo non tornando su discorsi vecchi.

Io so di chi voglio circondarmi, rispondo e ripeto per quanto riguarda le mie azioni e cose. Non ho bisogno di niente e nessuno. Non c’è nessun problema per quello che mi riguarda e non ho nemmeno voglia di ritornare a parlare di cose passate. Basta, quindi l’ho chiamata e le ho detto di venire qua. Le ho pagato il biglietto del treno e gliel’ho mandato, chiedendole di vederci. Abbiamo deciso di non parlare più di queste cose, del passato, perché lei la pensa in un modo e io in un altro. E quindi così, niente più di questo”.

Oriana Marzoli, il like inaspettato della nota popstar internazionale

Intanto, ad attirare l’attenzione dei fan di Oriana è stato un like inaspettato ad un suo video su TikTok da parte di una celeberrima popstar internazionale. Stiamo parlando di Maluma, al secolo Juan Luis Londono Arias, cantautore e personaggio televisivo colombiano. Vincitore di un Latin Grammy Award, ha venduto 18 milioni di copie tra singoli e album, affermandosi come uno degli artisti di maggior successo ed influenza della musica latinoamericana. Nel reel, la Marzoli balla proprio sulla base di una delle canzoni di Maluma, che evidentemente ha apprezzato.