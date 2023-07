Matteo Diamante è un fiume in piena. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi è apparso ieri sera sui social nel corso di una lunghissima diretta Instagram. Il vocalist si è scagliato contro Nikita Pelizon, che poche ore prima lo aveva accusato di aver “fatto saltare” alcune serate che avevano in programma.

“Angels, essendo che la serata del 5 agosto a Principina a Mare era stata trovata da Diamante ma non è gradita la mia presenza, non sarò presente. Nonostante, essendo lavoro, avevo dato la mia disponibilità al locale che sarebbe stato felice di farmi cantare Mojito assieme a tutti voi. Mi spiace ma non dipende da me. Al posto mio ci sarà un’altra ragazza. Anche la serata del 29 mi è stato riferito essere saltata”, ha scritto l’ex vippona su Instagram.

Diamante ha spiegato i motivi per cui l’ospitata è saltata: “Mi ritrovo in mezzo al mare ad aprire Twitter e leggere che ci sono centinaia di persone che non vedevano l’ora perché mi devono ca*are il ca**o perché disdico una serata di m*rda perché non ho voglia di stare con lei a tenerle la manina per voi.

Cioè, una persona che dice che voglio essere libera di ciulare con chi voglio, ed essere libera di frequentare, di uscire, di ballare Mojito… Sì, vai fallo. Ma non rompetemi il ca**o. Non c’è niente e non ci sarà mai niente. E non voglio che ci sia niente. Mi dispiace, ci ho sperato, ci ho provato ma è finita lì. Non sono una vittima. Lei non è una vittima, è una donna forte, brava, Giovanna D’Arco. Vai per la tua strada, io vado per la mia, finito”.

Secondo Matteo Diamante, Nikita Pelizon avrebbe vinto il Grande Fratello Vip grazie ai Donnalisi: “Se Antonella non veniva eliminata, non lo so…”. In seguito, Matteo ha tolto il segui all’influencer trestina.