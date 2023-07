Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a breve festeggeranno sei anni d’amore. L’influencer argentina e l’ex ciclista si sono conosciuti durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip, quando lei era fidanzata con Francesco Monte. Ma quando ha visto il figlio del grande Francesco le è scattato qualcosa dentro, una sensazione diversa e mai provata prima.

Cecilia Rodriguez: "Stiamo provando ad avere un figlio"

In questi anni non sono mancati crisi e indiscrezioni anche su presunti tradimenti da parte di Ignazio. Intervistati dal settimanale Chi, in edicola mercoledì 26 luglio, i due ex vippini hanno annunciato che stanno provando ad avere un figlio: “Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando. Visto che il rapporto è consolidato. Il matrimonio è un atto che lo sancisce, ma avremmo preferito diventare prima genitori e purtroppo non è ancora successo”.

Cecilia ha precisato di aver preso qualche chilo e di non essere incinta: “Scrivono che sono incinta e mi vergogno a dire che non è vero: sono solo ingrassata, ho preso 3-4 chili. Ma lo prendo come un buon segnale. Quando sono nata io mia mamma aveva preso 28 chili, mi sto portando avanti”.

Le nozze nella primavera 2024

La proposta di matrimonio c’è stata a novembre 2022, ma attualmente i preparativi per le nozze non sono ancora in corso. All’inizio, l’idea della coppia era quella di sposarsi ad agosto 2023, ma alcuni problemi organizzativa hanno portato a posticipare la data. Poi avevano scelto ottobre, ma anche in questo caso hanno dovuto rimandare. Adesso, a quanto pare il matrimonio dovrebbe essere celebrato l’anno prossimo: “Aspettiamo sua zia impegnata con le elezioni in Argentina. Sarà l’anno prossimo, in primavera. E come ho detto ci vivremo per tutta la vita”, ha dichiarato Ignazio.

Poi i due hanno concluso: “Litighiamo sempre, siamo focosi, litighiamo per tutto. Io sono gelosa, lui è espansivo. Diciamo che io, a volte, ho bisogno di litigare per dirgli cose che non riuscirei a dirgli normalmente. E poi facciamo pace"